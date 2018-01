Vermischtes Hirschbach

22.01.2018

2

0 22.01.2018

Die Feuerwehr Achtel freut sich über ihr 100. Mitglied und über einige schöne Dinge, die sie sich zugelegt hat. Dazu gehören ein neuer Beamer und ein Zelt. Und der Durchblick bei den Schulungen ist für die Zukunft ebenfalls gesichert.

Ehrungen Wissenstest Stufe 2: Florian Rieger, Thomas Mertel, Fabian Schuhmacher, Jannik Renner, Max Schwab, Simon Lindner



Sprechfunkausbildung: Markus und Martin Hafner, Dominik Schwab



Modulare Truppmann-Ausbildung: Johannes und Andreas Appel, Stephan Gnahn, Michael Linhard, Michael Scharrer und Dominik Schwab . (rrd)

Achtel. Der Kommandant, Kreisbrandmeister Hans Sperber, kann 42 Aktive zum Einsatz bringen. Darunter waren bis zum Tag der Jahreshauptversammlung sieben Jugendliche. Es kamen dann noch fünf Neuaufnahmen dazu.Bei fünf Einsätzen fielen 38 Stunden an, und im Schnitt waren 13 Aktive beteiligt, informierte Sperber. Zu den Aufgaben gehörten ein brennendes Auto in Hirschbach, eine Türöffnung in Eggenberg sowie die Beseitigung von Ölspuren und eines Baums, der eine Straße blockierte.Vier Schulungsabende und praktische Übungen mit verschiedenen Themen legten die Grundlagen. Herausragend war eine Übung im Bereich Oberklausen, die einen Forstunfall in schwer zugänglichem Gelände annahm, und eine Übung für Frauen, die den Umgang mit dem Feuerlöscher trainierten. Sechs Achtler Jungfeuerwehrler absolvierten die modulare Truppausbildung, drei machten sich mit dem Sprechfunk vertraut, und Sven Wurzer qualifizierte sich zum Atemschutzträger.In seiner Vorschau verwies Kommandant Sperber auf die Leistungsabzeichen, die im Frühjahr und Sommer absolviert werden sollen. Als Kreisbrandmeister lagen ihm auch Maschinisten-Lehrgänge und Funkausbildungen am Herzen.Jugendwart Klaus Renner berichtete stolz von acht Jugendlichen, die den Wissenstest Stufe 2 mit Bravour bestanden haben. Kassenwart Erwin Stich bedankte sich bei den zahlreichen Spendern des vergangenen Jahres. Trotz etlicher Anschaffungen und zahlreicher Feuerwehrfeste, die besucht wurden, bilanzierte er nur ein leichtes Minus in der Kasse.Vorsitzende Rita Hafner berichtete nicht nur aus dem Vereinsleben, sondern schilderte auch die Einkäufe der Feuerwehr. Der neue Beamer wurde bereits eingesetzt, und zusammen mit dem Stammtisch AKB wurde ein Zelt gekauft. Es habe bereits gute Dienste beim Grillfest geleistet. Eine praktische Anschaffung, die noch dazu spendiert wurde, sind einige Lesebrillen, die vor allem bei den Schulungsabenden benötigt werden.Erfreut berichtete Hafner vom 100. Mitglied im Feuerwehrverein: Alina Scharrer trat als unterstützendes Mitglied bei. Für Verschönerungen, die rund ums Feuerwehrhaus erfolgen sollen, machte die Vorsitzende schon jetzt mobil. Heuer steht ein Zwei-Tage-Ausflug nach Dresden auf dem Programm. Außerdem steht ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Dienstplan. Das alte Feuerwehrhaus bekommt ein neues Tor. Die Gemeinde bezahlt es, und die Feuerwehr Achtel übernimmt den Einbau.Atemschutzbeauftragter Richard Leißner warb für seine Truppe. Ein Platz für den Lehrgang vom 5. bis zum 15. März hat er noch frei."In Achtel ist die Welt noch in Ordnung": Zu dieser Sicht kam Bürgermeister Hans Durst angesichts der Entwicklung bei der Feuerwehr. Dabei dachte er an ihre Stärke und an den Zusammenhalt.