Neuwahlen Kirwaverein Eschenfelden



1. Vorsitzender: Thomas Schober



2. Vorsitzender: Jürgen Leißner



Kassiererin: Theresa Schober



Schriftführer: Jonas Gebhard



Beisitzer: Hannes Pilhofer Alexander Gössl Johannes Schornbaum



Kassenprüfer: Marko Hiltl Bernd Pilhofer . (rrd)

Eschenfelden. Der Eschenfeldener Kirwaverein hat einen neuen Vorsitzenden. Florian Hölzl räumte in der Jahreshauptversammlung den Platz an der Spitze. Die Mitglieder wählten Thomas Schober zu seinem Nachfolger, dem Jürgen Leißner als Stellvertreter zur Seite steht.Seit der Gründung vor sechs Jahren ist der Verein auf 69 Mitglieder angewachsen. Bürgermeister Hans Durst bezeichnete die Kirwagesellschaft als "Ausbildungsorganisation für andere Vereine". Es gehe nicht nur ums Feiern, sondern auch um das Gemeinwohl und die Tradition. "Dass der Verein so dasteht ist vor allem dein Verdienst", richtete der Bürgermeister den Dank an Florian Hölzl für sein Engagement. Auch der neue Vorsitzende, der sich als "Kirwa-Lehrling" von Hölzl bezeichnete, bedankte sich im Namen des Vereins mit einem großen Brotzeitkorb.Bevor es allerdings soweit war, zog der noch amtierende Vorsitzende Bilanz des vergangenen Jahres. Viele Feste wurden besucht, ein Gauditurnier veranstaltet, die Beteiligung am Dorffest und natürlich die Kirwa auf die Beine gestellt. Sie sei ein guter Erfolg gewesen, aber es werde immer schwieriger, genügend Personal zu bekommen. Es wurde eine Fahrt ins Blaue gemacht und natürlich wieder viele Vorstandssitzung vor der Kirchweih. In der Vorschau sprach er von einem Sommerfest, dass es geben soll. Natürlich laufen auch die Vorbereitungen für das Dorffest am Sonntag, 1. Juli, und die Kirwa, die am Donnerstag, 19. September, losgeht. Einen Baumspender gibt es schon, nämlich Norbert Uebler. Vor 20 Jahren kam der Kirwabaum auch aus dem Hause Uebler.Ein positives Resümee zog Florian Hölzl aus den sechs Jahren als Vorsitzender, verbunden mit einem Dank an den Sportverein und die Feuerwehr. Wichtig ist ihm, dass die Tradition erhalten bleibt. Durchaus zufriedenstellend fiel der Kassenbericht von Jürgen Leißner aus. Und das trotz der Anschaffung einer Anlage für die Bar und einer Spende an den Skilift.Von Thomas Wedel ("Wedas") kam der Vorschlag, anlässlich des 20-Jährigen der Kirwa einen Hüttenabend auf dem Ossinger zu machen. Er war schon gut vorbereitet und hatte auch gleich einen Termin am Samstag, 8. September, parat. Die Mehrheit war dafür. Wenn jetzt immer genug junge Kirwaleut nachkommen, dann kann der Eschenfeldener Kirwaverein getrost in die Zukunft blicken.