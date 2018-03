Vermischtes Hirschbach

Von den Nachkommen der Jubilarin waren nur vier Söhne und zwei Enkelinnen anwesend. Die große Familie feierte am folgenden Sonntag im Gasthaus. Für sechs Kinder und sieben Enkel wäre der Platz sonst knapp geworden, zumal es auch schon drei Urenkel gibt.Die Jubilarin, eine geborene Minkner , stammt aus Breslau und hatte acht Geschwister. Über Bad Abbach kam sie nach dem Krieg nach Eschenfelden und musste sich im Umkreis in der Landwirtschaft ihren Lebensunterhalt verdienen. 1962 heiratete sie ihren Mann Alfons Graf , der als Bergmann in den Auerbacher Gruben Leonie und Maffei arbeitete. Ihn hat sie vor zwei Jahren verloren. Verheiratet waren sie 54 Jahre lang. Vier Söhne und zwei Töchter kümmern sich aber, dass es ihr an nichts fehlt. Und an drei Urenkeln hat sie auch ihre Freude. Der Jüngste ist vier Monate alt.