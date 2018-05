Vermischtes Hirschbach

15.05.2018

15.05.2018

Zum Gedenken an ihre Konfirmation vor 25, 60 oder 65 Jahren kamen am Sonntag Exaudi zwölf Jubilare in die St.-Wolfgangskirche. Zum Einzug spielte der von Marina Rischan dirigierte Posaunenchor. Pfarrer Gerhard Durst lud in seiner Predigt ein, das bisherige Leben in den Blick zu nehmen und erinnerte an Jesu Versprechen "Ich bin bei euch alle Tage" - eine Zusage, die nicht nur rückblickend gelte, sondern bis ans Ende der Welt. Den Gottesdienst umrahmten außerdem Petra Ott an der Orgel und der Liederkranz Hirschbach um seine Leiterin Regina Rösch. Bild: exb