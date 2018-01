Vermischtes Hirschbach

04.01.2018

Hirschbach/Eschenbach. Fast zehn Prozent der evangelischen Christen aus den Kirchengemeinden Eschenbach mit Hirschbach stürmten wieder einmal die allein für sie reservierte Eishalle in Amberg. Die Anmietung ist ein kleines Dankeschön an die Krippenspielakteure, aber auch an die ganzen Kinder- und Jugendgruppen aus den Kirchengemeinden. Dazu gesellte sich die Schützenjugend aus Neutras mit ihrem Jugendleiter Bernd Appel. Gerne begleiten Eltern und Großeltern die Kinder und wagten sich auch selbst einmal auf das frisch polierte Eis. Ein Dank gilt dem Kirwaverein Hirschbach, der mit einer großzügigen Spende die Unternehmung unterstützte. Bild: exb