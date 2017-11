Vermischtes Hirschbach

19.11.2017

19.11.2017

"Schwere Zeiten für Silberdistel Neutras?" Der neue König will "mal wieder" mit straffer Hand "regieren". Aber die Schützen und Schützinnen von Silberdistel Neutras sind es ja schon gewohnt. Nicht zum ersten Mal ist Oberschießleiter Georg Appel König geworden.

Nur mit Handschuhen

Würdenträger Für ein Jahr wird nun Georg Appel der Träger der Kette sein. In der Jugendklasse wurde Nico Vogenauer mit einem 228-Teiler Jugendkönig, als Ritter stehen ihm Fabian Siggelkow mit einem 351-Teiler und Celina Siggelkow mit einem 597-Teiler zur Seite. Im Gasthof "Zum Neutrasfelsen" wurde dann weitergefeiert, bestens volksmusikalisch unterhalten von Gerald, Andreas und Michael. (rrd)

Neutras. Ein halbes Dutzend mal hat er es jetzt schon geschafft, aber diesmal mit einem sauberen 49-Teiler. Seine beiden Ritter hatten das Nachsehen. Sowohl John Oliver Gohl mit seinem 120-Teiler als auch Sandra Siggelkow mit einem 204-Teiler als 2. Ritter wären "königstauglich." Bevor es allerdings soweit war, vergaben Schützenmeister Rudi Schwab sowie Schieß- und Jugendleiter Georg und Bernd Appel noch Preise und Auszeichnungen.Noch lebt sie, die Weihnachtsgans, die so schöne Beine hat. Mit einem 35-Teiler wandert sie auf den Gabentisch von Bernd Appel. Knapp mit einem 38-Teiler hatte Pauline Regler das Nachsehen, aber ein Schinken tut es auch. Den 3. Platz beim Königspreisschießen belegte John Oliver Gohl mit einem 80-Teiler.In der Jugendklasse gewann Celina Siggelkow die Scheibe mit einem 64-Teiler, gefolgt von Nico Vogenauer und Fabian Siggelkow. Die Vereinsmeisterschaft ist das Tor für weitere Meisterschaften. Jugendleiter Bernd Appel hielt für seine Schützlinge glänzende Pokale bereit. Der Name Siggelkow taucht in der Jugend immer wieder auf. So wurde Patrick erster mit der Luftpistole in der Schülerklasse mit 146 Ringen, Bruder Fabian tat es ihm gleich in der Jugendklasse mit 346 Ringen und Schwester Celina ebenfalls mit dem Luftgewehr in der Jugendklasse und 355 Ringen. Nico Vogenauer folgte auf Platz 2 mit 348 Ringen und Marco Gössl wurde Dritter mit 284 Ringen. In der LG Schülerklasse konnte sich Max Flierl den ersten Platz sichern mit 146 Ringen. Leon Meidinger hatte mit 132 Ringen die Nase vorn beim Luftgewehr aufgelegt, gefolgt von seinem Nachbarn Luca Wurzer, der 119 Ringe schaffte.Geht die Ära Bernd Appel als Vereinsmeister zu Ende oder war es nur ein kurzes Formtief? Heuer musste sich der langjährige Erstplatzierte mit Platz 2 begnügen. Seine 366 Ringen reichten nicht ganz. John Oliver Gohl wurde mit 373 Ringen erster Vereinsmeister, und für Pauline Regler und ihren 365 Ringen blieb dann noch Platz 3 übrig. Die Plätze vier und fünf belegten Petra Stenzel (355 Ringe) und Georg Appel (342Ringen).Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde mit der Luftpistole aufgelegt in der Seniorenklasse eine Vereinsmeisterschaft geschossen. Gerd Haller reichten 279 Ringe zum ersten Platz. Es besteht die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr mehr sind. Souverän verteidigte der 2. Schützenmeister Michael Loos seinen ersten Platz mit der Luftpistole in der Schützenklasse und 369 Ringen. Hans Roth und Georg Appel folgten auf den Plätzen zwei und drei mit 345 und 338 Ringen. In der Schützenklasse gab es jeweils Medaillen in Gold, Silber und Bronze.Der Höhepunkt eines jeden Schützenjahres ist die Proklamation der neuen Regentschaft. Schützenmeister Rudi Schwab bedankte sich beim "alten König" Rainer Siggelkow und auch bei Jugendkönigin Celina Siggelkow."Dann kam der Mann mit den weißen Handschuhen." Ehrenschützenmeister Hans Zimmermann hat sich der Schützenkette schon vor geraumer Zeit angenommen, sie restaurieren lassen und auch dafür gesorgt, dass alle Königstaler vorhanden sind. Sie wurde neu versilbert und sollte jetzt nur noch mit Handschuhen angefasst werden. Die Restaurierung erfolgte auch im Hinblick auf das 50-jährige Vereinsjubiläum, das 2019 gefeiert wird.