Konfirmation in der Kirchengemeinde Eschenfelden

Vermischtes Hirschbach

17.04.2018

Eschenfelden. Sechs junge Christen zogen mit Pfarrer Konrad Schornbaum in die Corpus-Christi-Kirche ein, um ihre Konfirmation zu feiern. Nach dem Glaubensbekenntnis und dem "Ja, mit Gottes Hilfe" als Antwort auf die Konfirmandenfrage segnete sie der Geistliche ein. Seine Predigt widmete er einem Halbsatz des Apostels Paulus. "Alles ist euer", komme dem Lebensgefühl junger Menschen sehr nahe, die die Welt erkunden und erobern wollen. Der Glaube an Gott helfe ihnen, das richtige Maß dafür zu finden.

Den Gottesdienst gestaltete der Kirchenchor um Kurt Dietrich mit. In der Dankandacht am Nachmittag, in der die Gitarrengruppe Project 05 spielte, bekamen die Jugendlichen ihre Gedenkscheine mit den Konfirmationssprüchen.