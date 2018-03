Vermischtes Hirschbach

Eschenfelden. "Das war aber das letzte Mal", kommentierte Leni Knahn ihre Wiederwahl für weitere vier Jahre als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Eschenfelden und Umgebung. Ins gleiche Horn blies Helga Hölzl, die Frau für die Finanzen. "Aufgestiegen" von der Beisitzerin zur Schriftführerin ist derweil Lieselotte Schwemmer.

Neuwahlen Obst- und Gartenbauverein Eschenfelden



Vorsitzende: Leni Knahn



Stellvertreterin: Meike Hauenstein



Kassiererin: Helga Hölzl



Schriftführerin: Lieselotte Schwemmer



Beisitzerinnen: Cornelia Heid, Susanne Utz, Ingrid Ringer, Roswitha Pirner, Irmgard Leißner



Kassenprüfer: Karlheinz Schilpp, Gerhard Pillhofer . (rrd)

Gut vorbereitet, wie sie waren, brachte 2. Bürgermeister Richard Leißner die Neuwahlen bei der Generalversammlung reibungslos über die Bühne. Der scheidenden Schriftführerin Brigitte Gössl dankte die alte und neue Vorsitzende Leni Knahn mit einem Blumengeschenk. Auch Ernst Melchner stellte sich nicht mehr als Beisitzer zur Verfügung. Die Damen im Vorstand hoffen aber auf seine weitere Unterstützung als "Mann für alle Fälle". Neu ins Gremium gewählt wurden Cornelia Heid und Susanne Utz als Beisitzer.Fast eine Familiensache war die Ehrung von Irmgard Leißner für 25 Jahre Mitgliedschaft. Ihr Mann Richard überreichte als stellvertretender Bürgermeister die Urkunde. Die Familie Leißner hat immer eine offene Tür für die Gartenbauer, denn wenn ein größerer Raum gebraucht wird, stellen sie ihre Halle und den Hof zur Verfügung. Von der Gartenfachberaterin des Landkreises, Michaela Basler, kam die Ehrennadel für die Jubilarin.Sozusagen in ihrer letzten Amtshandlung als Schriftführerin erinnerte Brigitte Gössl an die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Gut angekommen ist die Halbtagesfahrt nach Nonnhof in die Gärtnerei und das Schmetterlingshaus Hubner. Neu gestaltet wurde die Erntekrone. Am Osterbrunnen fehlte das Hasenpaar, das bei Ernst Melchner auf einer Schönheits-Kur weilte. Eine Gelegenheit, sich von deren Erfolg zu überzeugen, bietet das Osterbrunnenfest am Ostermontag, 2. April. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Gasthaus Pillhofer unter der Regie des Gartenbauvereins.Weitere Termine sind die Fastensuppe am Sonntag, 4. März, die Blumenschmuckpreisverteilung am Donnerstag, 19. April, und die Wanderung am Dienstag, 1. Mai. Das Ziel wird noch bekannt gegeben. Wenn Interesse besteht, zur Landesgartenschau nach Würzburg zu fahren, bittet Leni Knahn um Meldungen.Appetit auf den Frühling machte Landkreis-Fachberaterin Michaela Basler mit ihrem Vortrag "Fit für den Frühling". Sie warb dafür, statt einer Forsythie lieber eine Kornelkirsche zu pflanzen. Ihre gelben Blüten sind frühe Bienennahrung, und dem Menschen liefert sie später sehr Vitamin-C-haltige Früchte, die sich zu Marmelade oder Gelee verarbeiten lassen. Basler schwärmte außerdem von der robusten Edelrose "Nostalgie", die duftet und den ganzen Sommer über blüht.