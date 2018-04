Vermischtes Hirschbach

23.04.2018

23.04.2018

Das ist Tradition. Bereits zum 35. Ruditag kommen im Gasthaus Goldener Hirsch in Hirschbach immerhin 28 Rudis mit ihren Frauen oder auch alleine zusammen. Stets dabei: die Oberrudis.

Dieses traditionelle Treffen ist zu einer festen Einrichtung geworden, die Oberrudis laden dazu alljährlich ein und hoffen dabei, dass sich auch der eine oder andere neue Namensvetter einfindet. Beim Blick in standesamtliche Listen wird schnell klar, dass es mit der Verjüngung dieses Clans schlecht ausschaut. Nach den 70er-Jahren wurden kaum noch Rudis getauft. Trotzdem fand sich ein junger Rudi ein, der noch im Kindesalter ist.Der älteste Teilnehmer war Rudi Eisenach, der es auf stolze 88 Jahre bringt und noch dazu den längsten Anfahrtsweg auf sich genommen hat. Er gehört seit einigen Jahren zum festen Bestandteil dieses Tages, obwohl er aus Eichenzell bei Fulda nach Hirschbach kommen muss.Wobei "müssen" dafür nicht der richtige Ausdruck ist, er verbindet diesen Tag mit einem kurzen Urlaubsaufenthalt in Hirschbach und das macht er nun schon mehrere Jahre zusammen mit seiner Partnerin. Im vergangenen Jahr sind drei alte Kämpen verstorben, umso erstaunlicher war es, dass die Besucherzahl des Vorjahres wieder erreicht wurde, heißt es von den Veranstaltern.Der langjährige Rosenkavalier Rudi Seitz aus Vorra ist auch nicht mehr dabei, er wurde von Rudi Linhart ersetzt, der den anwesenden Damen jeweils eine Rose überreichte.Oberrudi Gössl aus dem Reichental hieß alle willkommen und sorgte mit einem Gedicht für die richtige Einstimmung an diesem gemütlichen Abend. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste vom bewährten Trio Julia Linhart, Gerald Hafner und Rudi Kohler, ein langjähriger Mitstreiter, der auch noch vortrefflich den Bass spielt.