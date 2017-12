Vermischtes Hirschbach

18.12.2017

Das Jubiläum 500 Jahre Reformation endete zwar am 31. Oktober, aber die Kirchengemeinde in Hirschbach griff es in ihrem Krippenspiel am 3. Adventssonntag noch einmal auf. Mit einem Reiseticket und umgeben von Nebel reisten die Kinder in das Jahr 1534. Dort angekommen, unterhielt sich Martin Luther mit seinem Freund Philipp Melanchthon über die Weihnachtspredigt. Im Hause Luther herrschte gerade Chaos, war doch die kleine Schwester Margarete auf die Welt gekommen. Tante Magdalena (Tante von Katharina Luther) hatte auch so ihre Probleme mit den ganzen Kindern, sie wohnt sonst im Kloster. Aber die Kinder und die "alte Tante" halfen zusammen und schmückten die Stube. Inspiriert von der Weihnachtspredigt und der Melodie der Kinder kamen Luther die Strophen des Liedes "Vom Himmel hoch, da komm ich her" in den Sinn. Und so konnte die Familie Luther zusammen mit der Mutter und dem neugeborenen Schwesterlein feiern - ganz im Sinne der heiligen Familie. Großen Applaus bekamen die Akteure. Anschließend ging es zum geselligen Teil ins Haus der Begegnung.