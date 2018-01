Vermischtes Hirschbach

04.01.2018

7

0 04.01.2018

Die üblichen Verdächtigen halten sich bei den Schützen in Neutras derzeit zurück. So enden das Rennen um die Jahresmeisterschaft und das Weihnachtsschießen bei der Silberdistel mit einigen Überraschungen.

Neutras. Schützenmeister Rudi Schwab begrüßte die Schützenschar und übernahm auch gleich die Preisverteilung des Weihnachtspreisschießens. Ehrenschützenmeister Johann Zimmermann gewann mit einem 62-Teiler; das zweite Treppchen auf dem Podest teilten sich Christine Flierl und Rainer Siggelkow. Erst auf dem vierten Platz tauchte mit Jugendleiter Bernd Appel einer der üblichen Verdächtigen auf. Mit der Beteiligung am Schießen war der Schützenmeister nicht so zufrieden. Dieses Phänomen sei allerdings zur Weihnachtszeit auch nichts Neues.Die Jahresmeister in der Schützenklasse mit dem Luftgewehr zeichnete Oberschießleiter Georg Appel aus. Im Durchschnitt der zehn besten Serien gelang John Oliver Gohl mit 370,5 Ringen der beste Wert. Der langjährige Spitzenreiter Bernd Appel lag nur 0,7 Ringe dahinter. Auch Pauline Regler war schon oft an der Spitze zu finden. Sie kam mit 367,9 Ringen auf den dritten Rang. Petra Stenzel und Klaus Tillmann lieferten sich mit 360,1 und 359,6 Ringen ein enges Rennen um den vierten Platz. Die fleißigsten Schützen waren unangefochten Rainer und Sandra Siggelkow. Sie schossen 32 bzw. 31 Serien.Bei der Luftpistole bleibt alles beim Alten. Michael Loos spielt mit 371 Ringen in einer eigenen Liga. Der zweitplatzierte Johannes Loos kam auf 351,5 Ringe. Georg Appel und Mario Gössl lagen mit 347,9 bzw 347,2 nur knapp dahinter. In der Jugendklasse holte sich Hannah Appel den ersten Preis vor Leon Meidinger und Luca Wurzer.Bei den Jahresmeistern lag bei den Luftgewehrschützen der Jugendklasse Nico Vogenauer mit sehr guten 360,7 vor Selina Siggelkow mit 354,5 Ringen. Konkurrenzlos trat in der Jugendklasse Pistole Fabian Siggelkow an und erzielte 293,4 Ringe. Genauso geht es seinem Bruder Patrick, der in der Schülerklasse 218,3 Ringe auf die Waage bringt. In der Schülerklasse Luftgewehr ist auch Max Flierl derzeit Alleinunterhalter. Er hat es mit viel Fleiß auf 18 Serien gebracht und im Schnitt 218,3 Ringe geschafft.Als neue Disziplin gibt es jetzt auch Preisträger in der Schülerklasse mit dem Lichtgewehr. Leon Meidinger sammelte 132 Ringe, gefolgt von Luca Wurzer mit 119 Ringen.