Vermischtes Hirschbach

18.09.2017

4

0 18.09.2017

Eschenfelden. Wenn die Tage kürzer werden, kommt die Zeit für die Kirwa in Eschenfelden. Ab Donnerstag, 21. September, bis Montag, 25. September, herrscht wieder der Ausnahmezustand. Die Moila und Boum haben zusammen mit dem Kirwaverein ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Donnerstag um 18 Uhr in Fichtenhof im Grünen Baum mit einem Rindskopfessen, das für die richtige Stärkung sorgt. Am Freitag, 22. September, geht das Festzelt mit einer Plattenparty mit DJ Housemeister & Tamzarian ab 21 Uhr in Betrieb. Dort wird auch an den folgenden Tagen gefeiert. Zum Baumaufstellen am Samstagnachmittag ab 14 Uhr ist viel Muskelkraft gefragt. Abends ab 19 Uhr wirft die Band Vullgas den Soundmotor an. Der Kirchweihsonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 8.45 Uhr in der Corpus-Christi-Kirche. Am Nachmittag stehen im Festzelt ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen bereit, und um 15.30 Uhr wird der Baum ausgetanzt. Die Gruppe Vierlinge sorgt danach im Festzelt für ordentlich Stimmung. Wer dann am Montagvormittag schon ausgeschlafen hat, findet sich zum Weißwurst-Frühschoppen ab 10 Uhr im Gasthaus Pillhofer ein. Am Montagabend wird dann kräftig Noukirwa im Festzelt gefeiert. Dazu spielen Saigatn auf. Gegen 21 Uhr werden der Baum und weitere Preise per Verlosung unters Volk gebracht. Bei der Bewirtung der Gäste im Festzelt helfen der Kirwaverein, der Sportclub Eschenfelden und die Feuerwehr Eschenfelden zusammen. Bild: rrd