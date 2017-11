Vermischtes Hirschbach

26.11.2017

26.11.2017

Wandern in herrlicher Natur, die Vielzahl an Orchideen und natürlich auch das gemütliche Quartier bei Ingrid und Konrad Sperber veranlassen Ilona und Thomas Köhler aus Freital immer wieder nach Hirschbach zu kommen. Es muss nicht stets der große Urlaub sein. Ein paar Tage auf der Fahrt in den Süden reichen zwischendurch mal auch, um die Akkus wieder aufzufüllen. 25 Mal Aufenthalt in Hirschbach waren es Christine Ludwig und Pauline Regler vom Verkehrsverein Hirschbach und natürlich auch dem Vermieter-Ehepaar Wert, Danke zu sagen. "Solche Urlaubertreue ist in der schnelllebigen Zeit heute nicht mehr selbstverständlich." Neben dem offiziellen Dank mit Urkunde und Anstecknadel überreichten die Vertreter des Verkehrsvereins auch ein Wanderbuch an Ilona und Thomas Köhler. Neben Kaffee und Kuchen gab es von den Vermietern zudem noch Geschenke. Dies soll natürlich auch ein Ansporn sein für weitere Aufenthalte.