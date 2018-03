Vermischtes Hirschbach

01.03.2018

Seine schönen Seiten zeigt der Frost an diesen Kunstwerken in Hirschbach. Ein Quellzulauf des gleichnamigen Bachs hat praktisch durch das Spritzwasser eine eisige Kuppel gebildet. An den kleinen Wasserfällen des terrassierten Bachbetts hat die Gischt außergewöhnliche Gebilde hervorgebracht, die aber den angeschwemmten Müll nicht ganz verbergen können. Wer diese Skulpturen persönlich bestaunen will, muss sich beeilen, denn ihre Lebenserwartung dürfte nicht allzu lang sein. Bild: rrd