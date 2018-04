Vermischtes Hirschbach

05.04.2018

05.04.2018

Leicht hat er es nicht gehabt, der "Weber Hans", denn schon mit acht Jahren verlor er seinen Vater. Das landwirtschaftliche Anwesen in Pruihausen und die schwere Arbeit im Klenze-Schacht in Sulzbach-Rosenberg, die er schon mit 19 begann, prägten die frühen Jahre des Jubilars. Später wechselte er zur Maxhütte.Zwei Jahre, bevor er seine Betty aus Haghof heiratete, machte Johann Hiltl 1960 die Jägerprüfung. Die Kinder Hans und Heidi komplettierten die Familie. Die beiden bescherten ihm vier Enkelkinder.48 Jahre war Hiltl Jagdpächter im Revier Namsreuth-Niederärndt-Vögelas. Zusätzlich konnte er auch noch in Grafenwöhr mit jagen. Das erfüllt ihn schon mit Stolz, wenn er davon erzählt. In seinem Revier geht er noch als Jagdgast mit. Die vielen Trophäen im Hause Hiltl zeugen vom großen Hobby. Die Jagdleidenschaft hat er nicht an seinen Sohn weitergeben, aber vielleicht nimmt ein Enkel die Fährte auf.Die beiden Ehrenvorsitzenden des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Königstein und Umgebung, Horst Pirner und Günter Windisch , ernannten Johann Hiltl an seinem Ehrentag zum Ehrenmitglied. Bereits 1972 trat er in den Kriegerverein Kürmreuth ein. Bürgermeister Hans Koch überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde Königstein. Auch der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Neukirchen, Johann Ludwig , machte dem Jubilar seine Aufwartung. Natürlich dürfen an so einem Ehrentag die Jagdgenossen nicht fehlen. "Die Bläsergruppe kommt am Abend noch", verriet der Jubilar.