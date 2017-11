Jubilarehrung bei Linn High Therm in Eschenfelden

Wirtschaft Hirschbach

05.11.2017

8

0 05.11.2017

Eschenfelden. Für 20, 25 und 30 Jahre Einsatz für die Eschenfeldener Firma Linn High Therm erfuhren Bernd Fischer, Hartmut König, Thorsten Stöhr und Roland Waitz eine ganz besondere Würdigung.

Geschäftsführer Horst Linn dankte den Jubilaren für die langjährige gute Zusammenarbeit und Treue. Er wünschte ihnen vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für die Zukunft.Roland Waitz ist seit 1987 als Vertriebsingenieur beschäftigt. Hartmut König arbeitet seit 1992 als Industriemechaniker. Thorsten Stöhr begann 1992 als Auszubildender Industrieelektronik; er ist seit 2016 Fertigungsleiter Elektrotechnik und Service. Bernd Fischer ist seit 1997 als Industriemechaniker tätig und übernahm 2013 die Meisterstelle in der mechanischen Fertigung.Linn High Therm ist seit 1969 führender Hersteller von Industrie- und Laboröfen, Induktions- und Mikrowellenerwärmungsanlagen, Präzisionsfeingussanlagen und Probenvorbereitungsanlagen für Spektroskopie. Linn produziert an drei Standorten und exportiert in 50 Länder. Weltweit gibt es mehr als 40 Vertriebs- und Servicevertretungen, erklärte der Geschäftsführer.