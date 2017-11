Wer noch nicht weiß, was er oder sie nach dem Abi studieren soll, wird vielleicht in Hof fündig. Dort öffnet die Hochschule am Mittwoch, 22. November, zwischen 8 und 19 Uhr ihre Pforten für die Schüler der Region und für alle, die sich für ein Studium in Hof oder Münchberg interessieren.

Für einen Tag kann jeder den Studienalltag miterleben, Vorlesungen besuchen und den Campus in Hof und Münchberg kennenlernen. Auch ein Blick in die Labore und Maschinenhallen ist erlaubt.Außerdem gibt es konkrete Informationen, wie man sich für ein Studium bewirbt und welche Studienangebote es gibt. In Münchberg, wo unter anderem auch ein Design-Studium angeboten wird, werden die Studieninteressierten aufgeklärt, wie sie Bewerbermappen erstellen können. Und dies alles können die Schüler aus erster Hand von den Professoren erfahren und dazu noch andere Studierende treffen, um sich Tipps zu holen. Zuallerletzt gehören natürlich die Thema Studienfinanzierung und BaföG mit zum Programm – auch dazu erfahren die Besucher alles Notwendige.Mehr Informationen zum Programm auf www.hof-university.de unter News und auf dem Facebook-Account der Hochschule Hof. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.