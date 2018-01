Ein 31-Jähriger Mann griff am Samstagabend seinen Bruder mit einem Messer an. Der 25-Jähriger trug Schnittverletzungen am Hals davon. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Der 25-jährige war gegen 18 Uhr zu Fuß im Bereich der Kreuzungen Friedrichstraße/ Marienstraße/Schillerstraße unterwegs, als ihn sein 31-jähriger Bruder angriff. Der Tatverdächtige stieß seinen Bruder auf die Straße vor ein Fahrzeug. Der noch unbekannte Fahrer bremste und konnte den Zusammenprall verhindern.Anschließend griff der Tatverdächtige den 25-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn am Hals. Das Opfer zog sich in die nahegelegene Wohnung zurück.Der Täter flüchtete. Die Polizei nahm ihn später fest. Hierbei leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte. Die Polizisten fanden bei dem Mann die Tatwaffe. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen.Der 25-Jährige war bereits am 4. Januar von seinem Bruder im Eingangsbereich des Anwesens in der Friedrichstraße mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Schnitten am Körper verletzt worden. Damals hatten die Beteiligten angegeben, von einer unbekannten Personengruppe attackiert worden zu sein. Am Sonntag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Beschuldigten, den Beamte anschließend in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten.Der Fahrer des Fahrzeuges, der an der Kreuzung Friedrichstraße/Marienstraße/ Schillerstraße durch sein Bremsmanöver ein Überfahren des Geschädigten verhinderte, wird gebeten, sich bei der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.