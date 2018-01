Mann will Kofferraum von Streifenwagen aufbrechen

Hof. Dumm gelaufen: Ein 31 Jahre alter Mann konnte in der Nacht zum Samstag der Versuchung nicht widerstehen, als er in Hof einen abgestellten Streifenwagen sah. Er interessierte sich sehr für den Inhalt des Kofferraums und versuchte mit aller Gewalt, die Heckklappe zu öffnen, was ihm nicht gelang. Unglücklicherweise hatte er nach Polizeiangaben übersehen, dass einer der beiden Streifenbeamten noch im Wagen saß. Den Mann erwarte ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls, hieß es.