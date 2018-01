Freizeit Hohenburg

04.01.2018

19

0 04.01.201819

Das Ziel haben sie schon lange im Visier, es fehlte nur noch der Schuss ins Schwarze. Den haben die KSK- und Tell- sowie die Burgschützen jetzt gesetzt. Mit ihrem Zusammenschluss zu einem einzigen Verein, der dadurch immerhin rund 150 Mitglieder zählt.

Hintergrund 1899 wurde in Hohenburg der Burschenverein "Einigkeit" als Vorläufer der Schützen gegründet. Infolge politischer und religiöser Unstimmigkeiten spaltete sich ein Teil der Mitglieder ab; der Rest wollte 1900 den Schützenverein Tell aus der Taufe heben, der ausschließlich den Zimmerstutzensport pflegte. Nach einigen Querelen erfolgte die offizielle Gründung 1906. Die 1907 in Zell angefertigte Fahne wurde dort in Mittelfranken auch geweiht; dem Verein war es aber erst 1912 gestattet, sie bei Festlichkeiten mit in die Kirche zu tragen. Erst nach dem Krieg 1953 konnte der Verein sein 50-jähriges Bestehen mit einem Heimatfest feiern, bei dem auch Michl Ehbauer (Verfasser der Bayerischen Weltg'schicht), der in Hohenburg einen Teil seiner Jugend verbrachte, und Jackl Roider mitwirkten. 1968 wurden die Burgschützen, auch mit Mitgliedern von KSK und Tell, gegründet. Der Goldene Schwan wurde ihr Vereinslokal. Schon bei den Generalversammlungen 1998 hatte es von beiden Seiten die grundsätzliche Bereitschaft gegeben, die Zusammenlegung voranzubringen. (bö)

Jetzt ist es amtlich: Die Schützenmeister der beiden Hohenburger Gesellschaften, Alfred Kürzinger von den Burg- und Josef Scharr von den KSK-Tellschützen, haben den Fusionsvertrag unterzeichnet. Künftig werden die nach 50 Jahren wieder zusammengeführten Vereine unter dem Namen KSK-Tell- und Burgschützen Hohenburg im Register des Amtsgerichts zu finden sein. Bereits Anfang Januar 2017 hatte die Mitgliederversammlung der Burgschützen der "Heirat" zugestimmt; Mitte März geschah bei den KSK- und Tellschützen Gleiches. In den Monaten danach wurden dann unter Federführung von Fritz Rubenbauer der Fusionsvertrag erstellt und die Satzungsänderungen vorbereitet."Der Zusammenschluss erfolgt auf der Basis der sogenannten vereinsrechtlichen Lösung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch im Rahmen einer Übertragung des Vermögens und der Mitgliedschaften", erläuterte Rubenbauer das rechtliche Prozedere. Ohne Probleme dürfe demnach auch die Übernahme der Mitglieder in den neuen Zusammenschluss ablaufen, da beide Gesellschaften dem Oberpfälzer Schützenbund angehören. Kasse und Konten der Burgschützen würden gemäß der Satzungsänderung auf den neuen Verein übertragen, hieß es weiter zum Vorgehen.Wie Kürzinger und Scharr informierten, hatte es in den vergangenen Jahren mehrere gemeinsame Besprechungen zur Fusion gegeben. Zumal seit gut sieben Jahren die Burgschützen ohnehin schon an den Ständen von KSK und Tell schießen, weil ihr Vereinsdomizil, der Goldene Schwan, 2010 neu ausgerichtet worden war (inzwischen steht das Gebäude wieder leer). "Ein Übungsbetrieb war damit nicht mehr möglich gewesen", erläuterte Kürzinger."Dass wir gut miteinander auskommen, dafür spricht auch, dass es in den vergangenen sieben Jahren keine Probleme mit der Nutzung des Schießstandes gegeben hatte", machten beide Schützenmeister deutlich. "Ich wünsche mir für unseren Verein, dass das wieder zusammenwächst, was letztendlich auch zusammengehört", betonte Kürzinger. Bei den Burgschützen hat es mit Helmut Kalb und Alfred Kürzinger zwei Vorsitzende gegeben, die sich das halbe Jahrhundert gerecht teilten.