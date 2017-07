Drei Tage Kirwagaudi in der Fußgängerzone und im Zeitlos-Biergarten

Freizeit Hohenburg

Es geht mit Riesenschritten auf die Hohenburger Kirchweih zu. Von Samstag, 29., bis zum Montag, 31. Juli, wird dazu eingeladen. Eine Neugestaltung wird man heuer von den Vereinen vor dem Rathaus in Hohenburg und im Zeitlos-Biergarten unter neuer Leitung sehen. Am Kirchweihsamstag ist um 13 Uhr Baumaufstellen am Marktplatz angesagt. Ab 19 Uhr gibt es Kirwamusik von D'Boazn Briada am Marktplatz und von der Tanja-Rotsch-Band im Zeitlos. Nebenbei ist Festbetrieb am Marktplatz mit Kaffee, Kuchen und Grillgerichten. Am Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus. Um 14 Uhr folgt das Baumaustanzen, danach Gaudi mit Schmie und Benny und Biergartenbetrieb im Zeitlos mit Livemusik. Am Montag startet um 11 Uhr ein Frühschoppen, danach Festbetrieb und um 15 Uhr Bärtreiben. Ab 19 Uhr unterhalten die Salleröder Boum zum Ausklang. Baumverlosung gegen 21.30 Uhr. Bild: bö