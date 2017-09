Freizeit Hohenburg

13.09.2017

13.09.2017

Allersburg. Zu einem Tag an der Lauterach in Allersburg hatte der Obst- und Gartenbauverein im Ferienprogramm der Gemeinde Hohenburg eingeladen. Das warme Spätsommerwetter war ideal für eine Bootstour am Wasser. Die kühle Lauterach hielt die Kinder nicht davon ab, einen Sprung ins Wasser zu wagen. Wie richtige Piraten bauten sie aus Holzbrettern kleine Segelboote und bewiesen ihre Wassertauglichkeit bei einem Rennen. Bei einem Piratennachmittag durfte auch eine Schatzsuche nicht fehlen: Die Kinder fanden das Versteck natürlich. Mit Bratwürsten am Lagerfeuer endete ein aufregender und kurzweiliger Nachmittag am Fluss.