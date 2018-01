Freizeit Hohenburg

24.01.2018

Die Burgschützen fusionieren mit den KSK- und Tellschützen. Bei der letzten Jahreshauptversammlung in ihrer 50-jährigen Geschichte beschließen sie die Vereinsauflösung.

Unter dem neuen Vereinsnamen KSK- Tell- und Burgschützen gehen die Schützen in Hohenburg jetzt einen gemeinsamen Weg. "Zusammenzuführen, was eigentlich zusammengehört", sagte Bürgermeister Florian Junkes in seinem Grußwort. Denn: Vor einem halben Jahrhundert waren die Burgschützen Hohenburg auch mit Mitgliedern von Tell gegründet worden.Es sei kein negativer Beigeschmack enthalten, auch wenn immer wieder von Auflösung des Vereins gesprochen werde, sagten Schützenmeister Alfred Kürzinger und Fritz Rubenbauer, der sich um die Formalien gekümmert hatte. "Es ist der Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft, denn nach 50 Jahren sind beide Vereine wieder vereint". Mit einem einstimmigen Votum beschloss die Mitgliederversammlung die Vereinsauslösung zum 31. Januar. Zu Liquidatoren zur Beendigung der laufenden Geschäfte wurden die Vorstandsmitglieder Alfred Kürzinger, Josef Bauer und Fritz Rubenbauer einstimmig berufen.In seinem letzten Jahresbericht der Burgschützen informierte Schützenmeister Alfred Kürzinger, dass dem Verein zum Jahresende 97 Mitglieder angehören. Ein Mitgliederzuwachs sei, wie bei vielen anderen Vereinen auch, kaum noch zu erreichen. "Wir dürfen froh sein, wenn wir unseren Mitgliederstand einigermaßen halten können." Im Schützengau Amberg und beim Oberpfälzer Schützenbund sei der Trend ähnlich. Wie der Vorsitzende ausführte, hatten die Burgschützen an allen kirchlichen und gemeindlichen Festen in der Pfarrei und der Kommune teilgenommen. Verschiedene Schießen seien mit 25 bis 30 Teilnehmern im Schnitt durchwegs gut besucht gewesen. Am 30. August hatte Alfred Kürzinger bei Notar Frank in Amberg die Eintragung der beschlossenen Satzungs-Neufassung unterschrieben. Dies war die rechtliche Voraussetzung für die Fusion der beiden Schützenvereine. Am 17. November arbeiteten Vertreter beider Vereine den endgültigen Fusionsvertrag aus. Am 28. Dezember folgte die Unterzeichnung.Kürzingers Dank galt dem Vorstand und den Mitgliedern für die Treue zum Verein, aber auch den KSK- und Tellschützen um Schützenmeister Josef Scharr für die Überlassung der Schießstände und des Vereinslokals. Außerdem lobte er die gute und vertrauensvolle Atmosphäre bei den Fusionsgesprächen. "Was uns nun zu tun bleibt, ist die bürokratische Arbeit, um die formelle Vereinsauflösung abzuwickeln", sagte er. Der Name Burgschützen bleibe im neu aufgestellten Verein aber weiterhin bestehen.In ihrem Schießleiter-Bericht erwähnte Hedwig Bauer das Oster-, Muttertags-, Nikolaus- und das Weihnachtsschießen. Im Schnitt nahmen daran 25 Schützen teil. Die besten Ergebnisse erreichten Stefan Mitschke mit einem 7-Teiler, Josef Bauer mit einem 18-Teiler und Klaus Falk mit einem 29-Teiler.