16.11.2017

Ransbach. Sein Ziel fest anvisiert hat der Schützenverein D'Lauterachtaler in Ransbach. Es ist nicht nur das Königsschießen in den vergangenen Tagen gewesen, bei dem die Mitglieder zusammenkamen, sondern auch sonst prägen sie das gesellschaftliche Leben in der Dorfgemeinschaft mit. Für Schützenmeister Mathias Sperl ist das ein Auftrag, mit dem sich die Lauterachtaler gerne identifizieren, gerade weil sie diese wichtige Rolle im Vereins- und Dorfgefüge spielen wollen.

Knapp 40 Teilnehmer waren es heuer gewesen, die sich um die Königswürde beworben hatten. Am Ende errang Roland Finn den Titel. Annette Finn gelang sogar ihr dritter Erfolg in Serie: Sie wurde erneut Schützenliesl. Dem Königspaar stehen Christoph Finn und Markus Finn als Ritter zur Seite. Jugendkönigin im Verein wurde Luisa Sperl. Ihre Zofe ist Tanja Sperl.Beim Anlegen auf die Meisterscheibe waren Siegmund Edenharder, Karl-Heinz Stoiber, Engelbert Lutter, Mathias Sperl und Christof Finn die besten Schützen. Beim Schuss auf die Glücksscheibe hatte Helga Inzelsperger mit einem 19-Teiler das beste Blattl. Sie gewann vor Karl-Heinz Stoiber, Engelbert Lutter, Annette Finn und Christoph Finn.Das beste Blattl auf der Festscheibe erzielte Stephan Sperl mit einem 39,4-Teiler. Er lag damit vor Christoph Finn, Elfie Edenharder, Siegmund Edenharder und Matthias Sperl. Beim Schießen um den Wanderpokal der Damen war Mariam Kerschensteiner vor Julia Körner und Tanja Sperl erfolgreich. Bei den Herren waren dies Roland Finn, Markus Finn und Marco Sperl.Den Wanderpokal der Senioren holte sich Siegmund Edenharder vor Maria Hirsch und Kunigunde Sperl. Den siegreichen Ransbachern gratulierten Schützenmeister Matthias Sperl und Vorstandsmitglied Engelbert Lutter.