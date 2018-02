Freizeit Hohenburg

04.02.2018

Bunt war es und rund ging es diesmal wieder zu beim Sportler- und Musikerball des TuS und der Trachtenkapelle Hohenburg. Nicht nur dass die Band Öha die Stimmung anheizte und stets für eine gefüllte Tanzfläche sorgte, auch viele Masken tummelten sich im Bürgersaal: Boandlkramer, Bienen, Froschköniginnen, Lego-Bausteine, Spielkarten, Teufelinnen, Indianer - der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Sogar Spiderman und Elvis machten ihre Aufwartung.

Den Höhepunkt läuteten vier Männer vom TuS ein. Zusammen mit Heike Schäfer ließen sie die Glocken von Rom ertönen, so dass sich die Klänge im Bürgersaal ausbreiten konnten. Danach hatte es die Jury bei der Maskenprämierung nicht leicht, musste sie doch bei der Vielzahl der Maschkerer eine richtige Entscheidung treffen. So ging der erste Platz an die Flamingos, der zweite an die Lollipops und der dritte Platz an die Gruppe Game of Thrones. Letztendlich war es eine lange Ballnacht, die weit bis nach Mitternacht andauerte.