13.06.2017

Berghausen. Die Berghausener Kirchweih war am Wochenende Dreh- und Angelpunkt der noch jungen Kirwasaison. Elf Paare tanzten am Sonntag den Baum aus. Das Zelt am Dorfplatz war nicht nur für junge Leute die Anlaufstelle, um das Brauchtum zu zelebrieren. Zur Kirwa gehörten auch eine fetzige Plattenparty am Freitag und die Kirwamusik der Steirer Music Company. Am Sonntag feierte die Dorfgemeinschaft den Gottesdienst zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit, am Abend mischten die Sallöder Boum & Jonas nochmals kräftig auf. Den Montagnachmittag genoss man mit Kaffee und Kuchen, zum Finale war die Gruppe Early Bird nach Berghausen gekommen.

Das große Spektakel war auch heuer wieder das Austanzen des Kirchweihbaumes. Zur Musik von Thomas Geitner und Maximilian Heimler war die Sternpolka zu sehen, der boarische Siebenschritt, ein rescher Dreher. Das Mühlradl drehte sich ebenfalls hoch droben im Jura. Beim Austanzwalzer war das Glück Natalie Reindl und Tobias Tischner hold. Sie wurden unter dem Beifall der Kirchweihpaare mit den Insignien des neuen Oberkirchweihpaares gekürt.