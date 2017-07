Kultur Hohenburg

10.07.2017

Großer Tapetenwechsel in der Hammermühle bei Beate Schaller. Nach Daniela Heinke im Oktober 2013 ist Jörg Wittl erst der zweite Hohenburger, der in der Hammermühltaverne eine eigene Ausstellung präsentiert. "Hohenburg in Hohenburg oder 30 Jahre Sautrogrennen": Das ist das Motto mit vielen packenden Bildern vom großen Wasserspektakel im vergangenen August an und in der Lauterach.

Fotografiert hat Lukas Pokorny für seinen Freund Jörg Wittl. Der selbstständige Grafiker und Mediendesigner ist mit viel Herzblut und Liebe zum Detail an diese Ausstellung herangegangen. Wittl war in seiner Zeit als Kirwabursch selbst als Sautrogfahrer auf der Lauterach unterwegs. Dass sich da für ihn auch viele Erinnerungen auftun, ist das Besondere an dieser Aufstellung. "Baden ist jede Bootsbesatzung gegangen, wenn nicht freiwillig, dann wurden wir von den Feuerwehrleuten in ihren Wathosen einfach in die Lauterach gekippt", erzählt er. Für Jörg Wittl ist diese Dokumentation nicht nur eine Sommergaudi, sondern auch ein Stück Heimatgeschichte, die im vergangenen Jahr die Kirwaleute um ihren Vorsitzenden Johannes Reindl wieder aufleben ließen.Heuer wird pausiert, aber im nächsten Jahr werden die Sautröge im August wieder zur Lauterach geschleppt, das ist sicher. Rund um dieses Sommerspektakel wird für Sonntag, 16. Juli, um 10.30 Uhr zu einer Sautrogmatinee in die Hammermühltaverne eingeladen. Jörg Wittl und die Kirwaleit freuen sich schon jetzt auf viele ehemaligen Regattateilnehmern. Bis Ende August können sich Interessierte Wittls Erlebnisbilder in der altehrwürdigen Hammermühle ansehen.