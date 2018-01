Kultur Hohenburg

25.01.2018

Geschichte der Schrift In alten Kulturen war die Schriftkenntnis nur einer Elite vorbehalten. Es gab Symbolsteine (Bilderschrift), die vor 6000 bis 10 000 Jahren von einigen Völkern als Quittungen im Warenverkehr verwendet wurden. Später wurden sie abgelöst von Tontafeln mit ersten Schriftzeichen (Keilschrift vor etwa 5000 Jahren). Dann folgten Silbenschrift und Hieroglyphen. Unsere Alphabetschrift stammt von den Phöniziern, die durch deren rege Handelstätigkeit ab Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus vor allem in den Mittelmeerländern verbreitetet wurde. Das griechische Alphabet wurde populär und von den Etruskern und den Latinern übernommen und angepasst. Jahrhunderte später trugen die Römer ihre Kultur und damit auch ihre Schrift in die Welt. Parallel dazu entstanden die irische Ogham-Schrift, die germanischen Runen und andere lokale Schriftschöpfungen. Das lateinische Alphabet setzte sich raumgreifend durch und wird heute zum Schreiben einer Vielzahl von Sprachen verwendet. (exb)

Wer alte Urkunden, Briefe oder Großmutters Rezeptbuch lesen möchte, muss die alte deutsche Schrift lesen können. Daher fand im Hohenburger Rathaus ein Einführungskurs in diese Schrift statt. Unter der fachkundigen Anleitung der Hohenburger Heimatpflegerin und Archivarin Ines Kämmler übten sich die Kursteilnehmer im Lesen und Schreiben. Nach einem Nachmittag hatten die Teilnehmer große Fortschritte erzielt: "Zum ersten Mal konnte ich die alte Postkarte vollständig lesen," freute sich eine der Teilnehmerinnen. In Deutschland wurden jahrhundertelang zwei Schriften verwendet: die "spitze" deutsche Schrift (Kurrent) und die "runde" lateinische Schrift, von denen jedoch die volkstümliche deutsche Schrift weiter verbreitet war. Erst im Jahr 1941 kam es zu einem Kulturbruch als die Reichsregierung die Umstellung von der deutschen auf die lateinische Schreibschrift und von der deutschen Druckschrift (Fraktur) auf die heute verwendete Antiqua anordnete. Wer Interesse an einem Kurs hat, kann sich bei Ines Kämmler (09626/9 29 94 49) melden.