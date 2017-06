Auf der grünen Wiese rührt sich was beim Kindergartenfest von St. Konrad

Kultur Hohenburg

06.06.2017

13

0 06.06.201713

Mendorferbuch. (bö) Der Besuch des Kindergartenfestes von St. Konrad in Mendorferbuch gehört im Jahreskreis immer zu den schönen Veranstaltungen im Dorf - auch wenn heuer tropische Temperaturen herrschten. Begehrt waren Schattenplätze unter Laubbäumen. Wer davon nur mehr wenig ergattern konnte, der hatte immer noch die Möglichkeit, im Schatten der eben erst sanierten Dorfkirche St. Konrad zu sitzen. Mit Gedichten rund um die Wiese hießen die Mädchen und Buben des Kindergartens ihre Gäste willkommen. Zum Motto "Auf der Wiese rührt sich was" führten sie in liebevoll gestalteten Kostümen (Bild) verschiedene Gesangsstücke auf. Da waren die quakenden Frösche zu sehen, die sich nicht einmal von einem stolz daher schreitenden Meister Adebar aus der Ruhe bringen ließen. Die absoluten Stars waren die großen Blumenmädchen, die nach der Musik von Justin Timberlake "Can't stop the feeling" die Zuschauer mit ihren Hula-Hoop-Reifen in den Bann zogen. Zum Abschluss wurden Räder geschlagen und fein einstudierte Hand- und Kopfstände gezeigt. Für den "kleinen Hunger" zwischendurch hatten Eltern ein Kuchenbuffet gezaubert, das in den höchsten Tönen gelobt wurde. Wer es gerne gediegen kernig mochte, der war an der Grillstation richtig. Zur Beruhigung konnte man das Reaktionsvermögen beim Erbsenspiel testen oder gefräßigen Löwen und Wildschweinen mit verbundenen Augen Futter zuwerfen. Für Erfrischung waren nicht nur kühle Getränke da, sondern auch die Mendorferbuch-Aquabahn für Rundum-Abkühlung. Dass alles so gut funktioniert hat, dafür bedankte sich Kindergartenleiterin Sieglinde Siegert bei Kuchenbäckerinnen und Helfern. Der Reinerlös wird für Anschaffungen im Kindergartenbereich verwendet. Bild: bö