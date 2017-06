Kultur Hohenburg

26.06.2017

5

0 26.06.2017

Ransbach. (bö) Es geht mit Riesenschritten auf die Ransbacher Kirchweih zu und damit beginnt auch schon wieder die zweite Jahreshälfte. Das erste Wochenende im Juli ist das Datum, an den die Lauterachtaler zum Kirchweihfest einladen.

Kirche und Wirtshaus gehören zum Feiern bekanntlich zusammen. In Ransbach wacht die Filialkirche St. Peter, ein romanisches Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert, über das Dorf. Wenn die Glocken heuer wieder zum Kirchweihgottesdienst rufen, dann wissen wohl die wenigsten Leute, dass eines der birnenförmig gegossenen Geläute aus dem 14. Jahrhundert stammt. Nachzulesen ist dies in den Kunstdenkmälern Bayerns des Stadt- und Bezirksamtes Neumarkt. Die zweite Glocke wurde im Jahr 1801 von Johann Divall in Amberg gegossen, kann man in der Inschrift nachlesen.Ein Wirtshaus gibt es im Dorf schon seit einigen Jahren nicht mehr. Die Vereine bewirtschaften das Schützenheim. Doch mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses samt integriertem Dorfhaus wird auch ein Stück Wirtshausgeschichte wieder zurückkehren. Die Ransbacher freuen sich darauf. Dass es bald losgehen wird, hörte man in den vergangenen Wochen bei den Finanzberatungen des Marktes Hohenburg. Im Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2016 bis 2020 sind die notwendigen Gelder eingeplant.Heuer, und auch wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, müssen die Ransbacher ihre Kirchweih noch auf dem Dorfplatz rund um den Backofen feiern. Mit einem Zelt wollen sie auf der sicheren Seite sein. Wenn es heiß ist, hat man etwas Schatten, wenn es regnet, dann passt es auch, meinte die Gemeinschaft der Kirchweihpaare und die Mitglieder der Dorfvereine.Los geht es am Samstag, 1. Juli, ab 19.30 Uhr wenn Hoarschoarf aufspielt. Am Nachmittag wird der Kirwabaum aufgestellt.Am Sonntag ist um 10 Uhr in der Dorfkirche St. Peter Gottesdienst. Ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit den Roum Boum. Ab 11.30 Uhr ist zum Mittagstisch geladen und um 15 Uhr werden die Kirchweihpaare dem Baum auf dem Dorfplatz austanzen. Ab 16 Uhr sind die Hopfenzupfer für die Kirwamusik verantwortlich.Am Montag, 3. Juli, ist ab 11.30 Uhr Gelegenheit zum Mittagessen und ab 19.30 Uhr ist Endspurt mit den Salleröder Boum.Neben Kaffee und Kuchen findet man auf der Kirwaspeisekarte gegrillte Bratwürstl, Steaks, Käse und geräucherte und gegrillte Forellen.