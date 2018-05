Kultur Hohenburg

09.05.2018

29

0 09.05.201829

Der Frauenbund Adertshausen feiert sein 40-jähriges Bestehen: 18 Gründungsmitglieder werden aus diesem Anlass mit der goldenen Ehrennadel der Diözese geehrt.

Aus der Geschichte des Frauenbundes Adertshausen Einen Rückblick gab Vorstandssprecherin Anni Hofmann: Gegründet wurde der Frauenbund in Adertshausen im April 1978 unter dem damaligen Pfarrer Konrad Friedrich. 21 Frauen aus Adertshausen, Allertshofen, Mendorferbuch, Egelsheim, Köstl und Friebertsheim waren die Gründungsmitglieder. Ohne Unterbrechung gehört seit 40 Jahren das Pfingstfest im Pfarrgarten als feste Einrichtung dazu. 24 Jahre leitete Hermine Spreitzer die Vereinsgeschicke. Seit 2002 wird die Gemeinschaft von Christa Mändl, Claudia Allgeier, Monika Inselsberger und Anna Hofmann (Vorstandssprecherin) geleitet. 2014 kam Anneliese Lautenschlager neu hinzu. Geistliche Beiräte waren Pfarrer Konrad Friedrich, Pfarrer Erwin Strempel, Pater Albert Kellner, Pfarrer Elmar Albert und Pfarrer Hans-Peter Zeitler. Über die Jahre hinweg zählen nicht nur unzählige gebastelte Palmbuschen und die Pfingstfeste, sondern auch viele gesellschaftliche Veranstaltungen, Reisen und Engagements im sozialen Bereich in der Pfarrgemeinde zum Angebot. Stolz sind die Mitglieder auf ihre Fahne. Zu sehen ist die Madonna des Stettkirchener Altarbildes. (bö)

Stettkirchen. (bö) Mit einem Dankgottesdienst in der Wallfahrtskirche Stettkirchen und einem Festabend im Gasthaus Landgraf feierte der Frauenbund seinen runden Geburtstag. Im April 1978 wurde auf Anregung des damaligen Pfarrers Konrad Friedrich die Bewegung gegründet.Dass der Frauenbund der Pfarrei heute noch eine aktive Gemeinschaft ist, dafür bedankte sich Pfarrer Hans Jürgen Zeitler. Die Mitglieder hätten sich in all den Jahren mit vielen Aktionen um die Pfarrei verdient gemacht, sagte der Geistliche auch im Namen von Ruhestandspfarrer Elmar Albert. Beispielhaft nannte der Seelsorger die Anschaffung des Osterkerzen-Ständers und die Spende für den Kauf einer neuen Glocke für die Wallfahrtskirche in Stettkirchen.Für den Frauenbund-Bezirk Amberg gratulierte Vorsitzende Irene Zeller: "Sie haben es immer verstanden, den Frauenbund auf der Basis christlich orientierter Werte zu führen." Stellvertretende Diözesan-Bezirksvorsitzende Luise Fischer lobte die Treue und Solidarität zum Zentralverband: "Seit 40 Jahren machen sie sich für die Frauenbundgemeinschaft in der Pfarrei Adertshausen stark, opfern Freizeit, bringen Ideen, Energie und Arbeitskraft ein und haben eine starke Gemeinschaft in ihrer Heimatpfarrei entstehen lassen."Aktuell zählt der Frauenbund 58 Mitglieder, 18 davon sind seit Anfang an dabei und erhielten bei der 40-Jahr-Feier die Ehrennadel in Gold: Inge Baumann, Helga Braun, Anna Ferstl, Emilie Hofmann, Magdalena Kohn, Anneliese Lautenschlager, Anneliese Leitl, Hildegard Lenz, Philomena Moser, Franziska Ried, Gisela Schärl, Frieda Schnellinger, Christa Spies, Hermine Spreitzer, Betty Viehauser, Stilla Viehauser, Margarete Weber und Barbara Weigert.Mit Ehrennadeln in Gold für langjähriges Wirken im Vorstand wurden außerdem Anna Hofmann, Christa Mändl, Claudia Allgeier und Monika Inselsberger ausgezeichnet.