Kultur Hohenburg

30.11.2017

30.11.2017

20 Jahre Hohenburger Weihnachtsmarkt gilt es am Samstag/Sonntag, 9./10. Dezember, in der kleinen Budenstadt vor den Rathaustoren zu feiern. Grund genug für die Gastgeber, um wieder mit einem umfangreichen Programm aufzuwarten.

Am Samstag, 9. Dezember, ist um 16 Uhr die Eröffnung vor dem Rathaus durch den Kulturausschussvorsitzenden und Bürgermeister Florian Junkes, mit musikalischer Umrahmung durch die Bläserjugend der Trachtenkapelle. Um 16.30 Uhr gibt es Geschichten rund um den Advent für Groß und Klein von Heimatpflegerin Ines Kämmler.Um 17 Uhr steht der Nikolaus im Ablaufplan. Die Kindergartenkinder aus Hohenburg und Mendorferbuch warten mit Liedern auf den himmlischen Herrn auf, und um 17.30 Uhr ist zum deutsch-amerikanischen Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Jakobus eingeladen.Am Sonntag, 10. Dezember, öffnet der Markt um 14.30 Uhr seine Türen. Um 15 Uhr lädt die Lauterachtal-Grundschule unter dem Motto "Es weihnachtet" in den Bürgersaal ein. Bei den Helfern vor Ort der Gruppe Hirschwald wird von 15 bis 17 Uhr die Aktion "Gesundheit" angeboten.Dazu gibt es abermals ein reichhaltiges Angebot an Deko-, Schmuck- und Geschenkartikeln, Textilien und Bastelsachen. Dazu werden von den Standbetreibern viele Leckereien samt Wintergrill, Kaffee und Glühwein für die Besucher.An beiden Tagen ist die "Hutausstellung - gut behütet durch das ganze Jahr" im Sitzungssaal - natürlich ganz ohne jeglichen Kaufzwang zu bestaunen.