13.02.2018

Fast hätten die Hohenburger Hexen den Besuch bei Bürgermeister Florian Junkes im Rathaus vergessen. Das Date mit den Last-Minute-Hexen am späten Montagnachmittag mitten im Schneetreiben ist ihm zum Ausklang der fünften Jahreszeit nicht so gut bekommen. Ein wenig zerzaust sah er schon aus, der Hohenburger "Bürgi", als er sich nach einer kunterbunten Hexensitzung vor dem Rathaus im Schneetreiben noch den Fotografen stellte. Im Markt ist es seit Jahren Brauch, dass Hexen am späten Rosenmontag im Rathaus nach dem Rechten sehen. Für die wilden Weiber war es sozusagen eine Pflichtübung bei ihrem Zug durch den Markt. Dem Bürgermeister haben sie dabei wohl den rechten Flugweg um die Hohenburger Burg gezeigt, wo sich sonst im Sommer seltene Fledermäuse tummeln. Anzunehmen ist, dass die wilde Weiberschar auf ihrem Streifzug auch bei Rudi Leitl und seinen Fledermäusen vorbeigeschaut hat - denn irgendwie gehören sie zusammen, die Hohenburger Fledermäuse und die Last-Minute-Hexen!