21.05.2018

In Berghausen steht am Wochenende die Dreifaltigkeitskirchweih auf dem Plan

Mit 13 Paaren

Endspurt mit "Spritztour"

Berghausen. Das Kirwakarussell beginnt sich schön langsam in der Region wieder zu drehen. Eines der ersten Feste in der Region ist die Dreifaltigkeitskirchweih im Hohenburger Ortsteil Berghausen.Dass sich auch heuer das Mühlradl hoch droben im Oberpfälzer Jura wieder drehen wird, ist eine ausgemachte Sache der 13 Kirchweihpaare. Gemeinsam mit der Dorfbevölkerung werden sie die Kirwa und das verlängerte Wochenende ausrichten. Am Freitag, 25. Mai, ist ab 20.30 Uhr zur Plattenparty im Zelt am Dorfplatz eingeladen. Am Samstag, 26. Mai, spielt die Liveband "Mir 3unddu" ab 19.30 Uhr. Am Dreifaltigkeitssonntag, 27. Mai, folgt um 10 Uhr der Gottesdienst bei der Dorfkapelle, danach der Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr gibt es ofenfrischen Schweinebraten mit Knödel und Salat im Kirwazelt. Am Nachmittag wird Kaffee und Kuchen kredenzt. Für 14.30 Uhr ist abermals das traditionelle Baumaustanzen anberaumt und ab 16 Uhr spielen die Sallöder Boum und der Jonas zur Kirwa auf.Am Montag, 28. Mai, gibt es Nachmittagskaffee und Kuchen und ab 19.30 Uhr Kirwaendspurt mit der Band Spritztour.