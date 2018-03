langjährige Dienst in der Pfarrei gewürdigt

29.03.2018

Abschied nehmen vom Pfarrgemeinderat in Hohenburg hieß es für fünf verdiente und langjährige Mitarbeiter aus dem kirchlichen Gremium.

In den vergangenen Tagen wurde Anita Donhauser (vier Jahre), Georg Kölbl (vier Jahre), Anna Härtl (24 Jahre, davon eine Wahlperiode Pfarrgemeinderatssprecherin), Hans Reiser (16 Jahre, drei Mal Pfarrgemeinderatssprecher) und Lydia Dieling (16 Jahre) verabschiedet.Für die lange und konstruktive Mitarbeit im Pfarrgemeinderat bedankte sich Pfarrer Hans-Peter Zeitler bei den ausscheidenden Mitglieder bei der konstituierenden Sitzung des neuen Pfarrgemeinderates in der Pfarrei St. Jakobus in Hohenburg