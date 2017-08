Kultur Hohenburg

10.08.2017

10.08.2017

"Haben sie keine Scheu, ein Instrument in die Hand zu nehmen und darauf zu spielen" - auf einem guten Weg ist die Trachtenkapelle Hohenburg mit der Musikausbildung für junge Menschen. Mit einem kleinen Konzert und Einzelvorträgen zeigten sie im Musikstadl Eltern, Geschwistern, Opas und Omas, was sie in den vergangenen Monaten an musikalischen Grundschritten gelernt haben.

Wie Marion Irlbacher anmerkte, ist es ein guter, und mittlerweile bewährter Ausbildungsweg, den die Kapelle eingeschlagen hat, um sich über Blockflötenunterricht und Instrumentenausbildung hin zum Mitspielen im Jugendorchester auf den Einsatz im Orchester vorzubereiten."Bei uns sind Musiker jeden Alters willkommen." Man solle keine Scheu zeigen, um als Wiedereinsteiger in die Blaskapelle zurückzukommen oder erst als Erwachsener ein Instrument erlernen zu wollen. Es war ein ansprechendes Programm, das die jungen Leute unter Anleitung verschiedener Ausbilder für das Konzert des musikalischen Nachwuchses einstudiert hatten. Für Blockflöten- und Saxofonausbildung zeichnet in Hohenburg Theresa Heinke verantwortlich, für Klarinettenausbildung Marion Irlbacher und für Blechblasinstrumente Michael Schäfer.Wie Vorsitzender Markus Mitschke zusammenfassend anmerkte, sei man in Hohenburg stolz darauf, dass die Kinder gerne zur Musikausbildung bei der Trachtenkapelle sind. "Da lernt man nicht nur spielend leicht ein Instrument." Das Zusammenwirken in der Gemeinschaft sei auch ein wichtiger Baustein in der gesellschaftlichen Entwicklung der jungen Leute. "Wir von der Trachtenkapelle Hohenburg sind auf alle Fälle stolz darauf, diesen Beitrag für die Gemeinschaft leisten zu können."