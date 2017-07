Nachwuchsmusiker bestehen D 1-Prüfung

Kultur Hohenburg

Es tut sich was in Sachen Musikausbildung bei der Trachtenkapelle. Das erste Leistungsabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes (D 1-Prüfung) glänzt nun am Revers einiger Nachwuchsmusiker. Von links: Vorsitzender Markus Mitschke, Felicita Kölbl, Manuel Schindler, Nora Baumann, Julian Schwarz, Anja Paulus (Ausbilderin) und Michael Schäfer (Ausbilder und Dirigent). Das Leistungsabzeichen in Bronze ist quasi der erste "Führerschein" zum Spielen eines Instrumentes in der Musikergemeinschaft. Bild: bö