14.11.2017

Ein dreifaches "Hohenburger Fledermais - flatter, flatter, flatter" lautet der Schlachtruf für die neu formierten Faschingsfreunde an der Lauterach. Der Faschingsanschluss in Hohenburg ist gelungen. Zum kalendarischen Start in die fünfte Jahrezeit kürten die Hohenburger unter der Regie von Hofmarschall Hans Wolfsteiner und seinem Team die Würdenträger.

Neu ausstaffiert

Garde- und Showtanz

Ihre Lieblichkeit Prinzessin Mia I. und Gemahl Marcel I. haben jetzt die Regentschaft für die fünfte Jahreszeit. Das Kinderpaar heißt Mia Wittl und Marcel Klinger. Hofmarschall Hans Wolfsteiner und seinem Helferstab ist es zu verdanken, dass die Faschingsidee hier vor zwei Jahren neu belebt wurde. Vor knapp 50 Jahren hatte es zuletzt ein offizielles Prinzenpaar gegeben. Damals waren Manfred Schindler und Angelika Forster (verheiratete Falk) die Regenten gewesen.Es hat zwar wiederholt Ansätze gegeben, doch mehr oder weniger waren es die Hohenburger Vereine, die mit Kappenabenden, Hausfaschingsveranstaltungen und Bällen das närrische Leben hochgehalten haben. Doch bevor man jetzt die Tollitäten ausrufen konnte, hatten die Mädels von der Kindergarde und die Hohenburger Hexen Bürgermeister Florian Junkes mit seiner Gemeindekasse in die Hammermühltaverne gelockt, um die ersten Faschingsstunden gemeinsam zu feiern.Mit launischen Worten kredenzte Hofnarr Hans Wolfsteiner dem närrischen Volk die Übernahme der Regentschaft. "Unsere Garde ist für den Fasching gut trainiert, und ein neues Prinzenpaar wurde ausstaffiert."Jeder sei eingeladen, einen Teil zum Fasching beizutragen. Ob im Vereinsball oder zum Hexenzug, die Gaudi erfordere nicht viel Mut, meinte der Hofnarr. Fordernd gab er an die Dienstadresse des Bürgermeisters zu verstehen: "Zum Schluss gib her die Schlüssel und dazu dein Gemeindekistl", das komplett mit goldenen Schokoladentalern gefüllt war.Dass die Gardemädels doch schon einige Monate im Training sind, zeigten sie mit ihrem Garde- und dem Showtanz des Zillertaler Hochzeitsmarsches in der Hammermühle bei Beate Schaller. Für das Gardetraining zeichnen heuer Gabriele Jung, Anne Weiß, Monika Bruckmüller und Marion Irlbacher verantwortlich. Für die ersten Faschingsstunden in Hohenburg unterhielt Mathias Viehauser die gut gelaunten Gäste.