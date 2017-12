Kultur Hohenburg

03.12.2017

12

0 03.12.201712

Zur Vorbereitung auf ihr Weihnachtskonzert traf sich die Trachtenkapelle Hohenburg zu einem Probentag im Musikstodl. Zu hören sind am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche unter anderem "Elisabeth, das Musical", "Weihnachten in den Bergen" und "A Christmas Festival". Seit mehreren Wochen werden die Stücke mit Dirigent Michael Schaefer einstudiert. Nun probten die einzelnen Register. Dazu mussten die Trompeten mit Lars Müller als Musiklehrer, die Klarinetten mit Stefan Kaiser und die Posaunen mit Robert Eichenseer ins Rathaus ausweichen. Die Querflöten mit Anja Paulus, tiefes Blech mit Willi Höfele und das Schlagzeug mit Michael Schaefer teilten sich die Räume im Musikstodl. Was tagsüber erlernt wurde, wurde danach in einer Gesamtprobe gleich umgesetzt.