Kultur Hohenburg

16.01.2018

Mendorferbuch. Auf einem guten Weg sehen sich die Mitglieder des Schützenvereins Mendorferbuch-Egelsheim. Der 1961 gegründete Verein zählt derzeit knapp über 160 Mitglieder. Jetzt traf sich ein großer Teil davon zur Jahreshauptversammlung.

Bürgermeister Florian Junkes sprach von einem "wohl eingeführten Vereinsgefüge" in der Gemeinde. Er schätze nicht nur die schießsportlichen Termine, sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung, die die Vereine für die Dorfgemeinschaft übernähmen. Auf eine ganze Reihe von Veranstaltungen blickte Schützenmeister Reinhard Feldmann zurück. Zur neuen 2. Schützenmeisterin wurde Angelika Schöpper gewählt. Die Schützen nahmen am 60-jährigen Gründungsjubiläum der Vilstalschützen in Emhof teil. Vereinsabordnungen waren außerdem bei den kirchlichen Festen in der Pfarrei zu sehen. Wie Schießleiter Thomas Scharl informierte, hätten die Mendorferbuch-Schützen beim Rundenwettkampf mit einer Mannschaft den 2. Platz in der Breitensportklasse belegt. Mit Michael Meckl sei erstmals ein Jungschütze aus dem Verein beim Rundenwettkampf erfolgreich gewesen."Dreh- und Angelpunkt waren im abgelaufenen Jahr wieder verschiedene Gesellschaftsschießen, die sich großer Beliebtheit erfreuen", berichtete Reinhard Feldmann. Ältere Schützen hätten auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, "aufgelegt" zu schießen - also das Gewehr abzustützen.Über die Vereinsfinanzen berichtete Kassenwart Anton Weber und aus der Vereinschronik trug Schriftführerin Doris Koller-Dockter den Jahresbericht vor. Neu zum Verein sind im vergangenen Jahr Angelika und Helmut Schöpper gekommen. Von mehreren Mitgliedern musste sich der Verein für immer verabschieden: Claus Diergarten, Johann Schönberger, Karl Ehbauer und Georg Rothut wurden zu Grabe getragen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft zum Verein wurde Herbert Metschl geehrt.