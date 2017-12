Kultur Hohenburg

Wenn die Trachtenkapelle Hohenburg zu ihrem vorweihnachtlichen Konzert bittet, dann müssen die Bänke in der Pfarrkirche St. Jakobus noch durch Stuhlreihen ergänzt werden - und auch die Logenplätze auf der großzügig geschwungenen Empore waren schnell vergeben. Längst hat es sich herumgesprochen, dass hier hervorragende konzertante Blasmusik gespielt wird.

Das unterstrichen auch die Stücke "Elisabeth" aus dem gleichnamigen Musical nach einem Arrangement von Johann De Meli, "A Christmas Festival" von Leroy Anderson und die Melodienfolge "Weihnachten in den Bergen" von Alfred Bösendorfer sowie "Highland Cathedral", mit origineller Dudelsackmusik untermalt. Mit ihrem Konzert bedankten sich die Musiker um Dirigent Michael Schäfer sowie Anja Paulus als Leiterin des Jugendblasorchesters und Vorsitzenden Markus Mitschke bei ihren Freunden, Gönnern und Gästen, darunter auch Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Florian Junkes.Mit verbindenden Passagen und viel Wissenswertem zu den Stücken führte Tanja Metschl durchs Programm. Das Eingangsstück war heuer "A Christmas Festival" mit getragenen Passagen aus den Liedern "To the World", "Deck the Hall", "The Herald Angels sin", dem berühmten "Walk of Fame" und der "Hall of Fame". Es gab die leichte Musik des Choral Rock mit melodischer Tonfolge und der Harmonie auf klassischen Prinzipien.Bei "All Flory told" bestachen die Protagonisten mit mitreißendem Einsatz und einem effektvollen "On Stage" der Trompeten, bevor das Gesamtorchester mit kraftvollen und ausdrucksstarken Passagen nachzog.Vom Nachwuchsorchester hörte man Passagen aus dem Märchen "Die Schöne und das Biest" und das vom Gemeinschaftsgefühl getragene "Lean on me". Bei "King Lion" nach einem Arrangement von John Higgens tauchte das Publikum in die afrikanische Zeichentrickfilmwelt von Disneys "König der Löwen" ein. Das allumfassende "We are the World" von Michael Jackson und Lionel Richie hätte mit seiner prachtvollen Klangvielfalt ebenfalls den Hohenburger Grammy zugesprochen bekommen, wenn der zu vergeben gewesen wäre.Die faszinierende Ruhe der Landschaft des Alpenvorlandes im Advent holte die Konzertkapelle mit dem Bösendorfer-Arrangement "Weihnachten in den Bergen" sogar bis nach Hohenburg. Und beim schwungvollen und fröhlichen Happy-Winter-Medley konnte man dem Jingle-Bell-Rock, "Winter Wonderland" und "Feliz Navidad" lauschen.Als krönenden Abschluss präsentierten die Musiker neben mehreren Zugaben das Dudelsackstück "Highland Cathedral". Solist Thomas Treutwein setzte damit einen weiteren glanzvollen Stern in den Hohenburger Himmel. Auf dem Marktplatz hatten die Besucher anschließend noch Gelegenheit, bei einer Tasse Glühwein die Konzerteindrücke weiter auf sich wirken zu lassen.