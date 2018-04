Kultur Hohenburg

27.04.2018

Seit 2005 steht der Hirschauer Werner Stein an der Spitze des Kreisverbands des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB). Bei der Kreisversammlung in Hohenburg wurde er nun einstimmig für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt, ebenso Vize Horst Bauer und die weitere Führung.

Hohenburg. Eröffnet wurde die Versammlung im Musikantenstadel mit der Vorstellung der neuen Vereinsvorsitzenden Franz Koholka (Knappschaftskapelle Amberg/bisher Norbert Füger), Sebastian Zapf (Blaskapelle St. Georg Rieden/Klaus Nemeth), Christian Winkelmann (Musikverein Vilseck/Robert Prechtl) und Liane Kern (Blaskapelle St. Konrad Ebermannsdorf/Albert Gruber).Für den NBMB-Kreisverband ergibt sich laut Werner Stein eine wichtige rechtliche Änderung. Dieser war bislang ein "wilder" Verein. Um weiter an Fördermittel zu kommen, müsse man einen "richtigen" Verein mit einer Satzung gründen. Gleiches gelte für den NBMB-Bezirksverband. Von diesem erhält der Kreisverband künftig ein Budget von 900 Euro. Fördergelder dürften nur für Schulungen verwendet werden. Die Praxis, die Prüfungen zum Juniorabzeichen auf Kreisebene abzuhalten, sei anfangs kritisch beäugt worden. Inzwischen sei sie ein Vorzeigemodell. Der Verbandsjugendleiter der Nordbayerischen Bläserjugend (NBBJ), Roland Preußl, habe sie den anderen Kreisverbänden als Vorbild empfohlen.Erfreulich sei die Beteiligung an Wertungsspielen, berichtete Stein. Aktuell sind dazu 18 Kapellen angemeldet - zuletzt waren es nur drei. Von Erfolg gekrönt seien die Bemühungen, mehr NBMB- bzw. NBBJ-Veranstaltungen ins Kloster Ensdorf zu holen. Die Vorsitzende der Kreisbläserjugend, Karin Dotzler (Musikverein Vilseck), kündigte die Nachwahl für im Kreisvorstand noch nicht besetzten Posten für Mai an. 2017 sei das geplante Fußballturnier mangels Beteiligung abgesagt worden. Trotzdem will man am 14. Juli einen neuen Versuch starten. In Amberg ist eine Schnitzeljagd geplant. Für das Musiker-Camp für 10- bis 15-Jährige in den Pfingstferien seien noch Anmeldungen möglich.Die Ergebnisse der Neuwahl: Vorsitzender: Werner Stein (Musikzug Hirschau), Stellvertreter Horst Bauer (Kaoliner Musikanten), Kreisdirigent Gerhard Böller (Blasmusik Gebenbach), Schriftführerin Sabine Kredler (Werkvolkkapelle Schlicht), Kassiererin Erika Weidner (Musikzug Hirschau), Medienbeauftragter Michael Knietsch (Musikzug Hirschau), Kassenprüfer Andrea Fenk (Hahnbacher Marktbläser) und Siegfried Siegert (Blasmusik Gebenbach). Delegierte zur Bezirksversammlung: Werner Stein und Horst Bauer.