Kultur Hohenburg

05.10.2017

72

0 05.10.201772

Die Allersburger Wiesenkirchweih war wieder ein tolles Fest. Die Dorfgemeinschaft und die Kirchweihpaare packten gemeinsam an, um für ihre Gäste auf den Lauterachwiesen Brauchtum und Geselligkeit zu verbinden.

Allersburg. Dass die handwerklich versierte Seniorengruppe im Dorf schon seit Jahren ein besondere Hausnummer beim Auf- und Abbau der Wiesenkirchweih zukommt, zeigt den außergewöhnlichen Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. "Einfach zammhalten" ist ihr Zauberwort, mit dem sie auch heuer wieder tatkräftig das Kirwadrumherum gekümmert haben. St. Michael bringt in Allersburg die Wiesenkirchweih mit, sagt man im Dorf. Regional gesehen ist Allersburg schon immer ein kleines Zentrum in Sachen Tradition an der Nahtstelle des Amberg-Sulzbacher Landkreises zu Neumarkt.Es hat wieder alles gut gepasst, so die Vertreter der Dorfgemeinschaft zum Ausgang ihrer Traditionskirchweih, die wohl zu den ältesten Festen in der Region überhaupt zählt.Die Ursprünge lassen sich bis ins Jahr 1576 zurückverfolgen, als es um den Kirchweihfrieden nicht so gut bestellt war. Der bischöfliche Pfleger aus Hohenburg war mit den Seinen nach Allersburg gekommen, um das Standlgeld zu erheben und auf der anderen Seite waren es die pfalzgräflich Neuburgischen Herren aus dem benachbarten Lutzmannstein, die mit der gleichen Absicht ins Dorf gekommen waren, erzählt die Heimatgeschichte. Damals wäre es beinahe zu einer heftigen Auseinandersetzung um den Frieden wegen des Standlgeldes gekommen.Am Freitagabend hatten die Paare zum Weinfest ins Festzelt eingeladen. Am Samstag wurde der sorgsam hergerichtete Baum aufgestellt und die Gruppe Keine Ahnung spielte auf. Etwas Besonderes war wieder das Baumaustanzen am Sonntagnachmittag. Die Kreuzpolka, ein schneidiger Zwiefacher und der Siebenschritt waren zu sehen. Und ganz ohne Wasser drehte sich auch das Allersburger Mühlradl am Zusammenfluss des Hausnerbaches mit der Lauterach. Beim Austanzwalzer wurden Lena Spies und Josef Kugler, beide aus dem benachbarten Berghausen, zum neuen Oberkirwapaar gekürt. Die Austanzmusik kam heuer von Benny Siegert und Mathias Viehauser.Die Trachtenkapelle aus Hohenburg unter der Leitung von Michael Schäfer verstand es, die richtigen Akzente für den Sonntagnachmittag im Zelt zu setzen. Am Montag war zum Kindernachmittag eingeladen und am Abend sorgte die Gruppe Sappralot für den Ausklang.Dass beim Schnoderhüpflsingen wieder so einiges durch die Wies'n gezogen wurde, das gehört im Dorf nun einmal dazu. Man hat eiskalt den Lohnunternehmer gstanzlmäßig rasiert, der bei der Heimhofer Kirchweih seinen Drescheinsatz vergessen hatte. Die gesperrte Allersburger Brücke über den Haunserbach wurde wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. Vom Lederhoseneinpatschen der Burschen war zu hören.Die jungen Leute befassten sich mit den tibetanischen Ordensmännern und den Allersburger Mädels. Was grün ist und im Straßengraben liegt und was gelb ist und auf der Straße steht, wurde ebenso im Allersburger Kirwapolizeifunk abgehört, und die Geschichte um die heiß diskutierte Biertheke im Dorfhäusl. Da wurde manches Stamperl Hollerschnaps von den Mädels getrunken und die langsam schauende "Gmou" drunten in Hohenburg ausgesungen.