Kultur Hohenburg

24.11.2017

Engelbilder bestimmen in der Adventszeit das Ambiente in der Hammermühl-Taverne. Nicht zum ersten Mal ist Carolina Adler aus Lauterhofen mit einer Ausstellung zu Gast in Hohenburg. Ob es die "Hohenburger Türen" oder die "Hohenburger Blicke" sind, offen stehen der Malerin in Hohenburg allemal Türen, ihr Schaffen zu präsentieren. Jetzt sind es "Erden-Engel", gezeichnet aus unterschiedlichen Gesteinsmehlen, selbst gesammelt in Urlauben in der Toskana und in Rumänien. Etwas Besonderes sind die ersten Malversuche mit Gewürzen und Asche vom Dach eines 300 Jahre alten Bauernhauses einer Bergbauernfamilie. "Dadurch haben meine Bilder einen sehr erdfarbenen Touch bekommen", erläuterte Adler beim Aufhängen der Bilder eine der beabsichtigten Wirkungen. An diesem Wochenende sind die Werke während eines Adventsmarktes in Hammermühle zu sehen sein, Adler ist mit kleinformatigen Arbeiten vertreten.