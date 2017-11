Politik Hohenburg

23.11.2017

Die Staatsstraße 2235 ist die verkehrstechnische Lebensader von Allersburg. Manche wollen sie ausbauen, andere die Geschwindigkeit drosseln

"Es wäre wieder an der Zeit, dass ein weiteres Teilstück der Staatsstraße 2235 im Lauterachtal ausgebaut wird." Das regte Marktrat Sebastian Schärl bei der Bürgerversammlung in Dorfgemeinschaftshaus in Allersburg an. Er zeigte weiter auf, dass für den geplanten Radweg Allersburg-Ursensollen das bestehende Feld- und Waldwege-Netz gut genutzt werden könne. Das Thema "Unterhalt des Radwegenetzes" griff auch Altbürgermeister Gerhard Schärl in Allersburg mit auf. Er appellierte wegen der Unterhaltspflicht an den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt in der gesamten Gemeinde. Das sei bereits das richtige Rezept für den bisherigen Radwege-Ausbau gewesen, um dieses übergreifende Projekt gemeinsam mit dem Landkreis voranzubringen.Wie Bürgermeister Florian Junkes berichtete, wurde im Rathaus ein öffentlicher W-LAN-Knoten eingerichtet, und für die Jugendräume gleich nebenan gelte weiter eine Nutzungseinschränkung bis 22 Uhr. Nicht stattgegeben habe der Marktrat in den vergangenen Monaten dem Bau eines Solarparks in der Nähe von Mendorferbuch und in Allertshofen. Das große Thema Breitbandausbau war wiederholt Gegenstand bei den Ratssitzungen. Die Erschließungsgebiete und die Markterkundung seien Anfang des Monats festgelegt, beziehungsweise abgeschlossen worden. Deshalb rechnet Junkes noch heuer mit der Auswertung und einem Ratsbeschluss, wie es weitergehen soll.Denn der Start des nötigen öffentlichen Auswahlverfahrens dürfte für Januar 2018 anstehen. Ein Beschluss für die vorläufige Vergabe könne dann zum Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres erfolgen. "Mit der Fertigstellung des Breitbandausbaus im Marktgemeindebereich wird im zweiten Quartal gerechnet", unterstrich der Bürgermeister. Zu gewünschten Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbereich von Allersburg stellte Junkes klar, dass die Staatsstraße 2235 aus der Sicht der Behörden "eine stark unterdurchschnittlich frequentierte Straße des überörtlichen Verkehrs" darstelle.Deren Folgerung daraus: "Aufgrund der festgestellten Fahrzeugmengen und gefahrenen Geschwindigkeiten ist ein Einschreiten der Verkehrsbehörde nicht angezeigt." Im Messbereich von Allersburg waren es laut Bürgermeister 1089 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden, der Landesdurchschnitt liegt bei 3847 Fahrzeugen für Staatsstraßen.