Politik Hohenburg

02.06.2017

Am Marktplatz in Hohenburg wird eine Wendemöglichkeit für die neue Buslinie geschaffen. Straßenmarkierungen sind bereits angebracht, Verkehrsschilder sind aufgestellt.

Bedeutung verloren

Eigentümer saniert

(bö) Vorangegangen war ein Ortstermin mit den Betreibern, wie Bürgermeister Florian Junkes in der Marktratssitzung informierte. Da sei festgelegt worden, dass der Buswendeplatz am Kirchplatz rund um das Kriegerdenkmal in Verbindung mit einer Parkverbotszone eingerichtet wird. Die Kirchenverwaltung wurde informiert, so Junkes. Zum Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes beschloss der Marktgemeinderat die Einziehung des öffentlichen Feld- und Waldweges in Mendorferbuch - "Fuchsenkriegweg im Weinberg" - da der Weg jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat.Ein weiterer Beschluss über die Absicht zur Einziehung des öffentlichen Feld- und Waldweges in Hohenburg, "Weg in der Breiten" sowie des Waldweges "Auf der Heide" in der Gemarkung von Thonhausen und des Feld- und Waldweges in der Gemarkung Thonhausen für den "Hohenburger Weg" erfolgten einstimmig. Auch diese drei Wege haben jegliche Verkehrsbedeutung verloren.Wie Junkes darlegte, wurden im Bereich von Malsbach Straßenschäden ausgebessert. Zum Sachstand Radwegeausbau von Allersburg nach Ursensollen informierte er, dass derzeit das Landratsamt eine Vorplanung entlang der Kreisstraße erstelle. "Sobald diese fertig ist, werden Anliegerversammlungen abgehalten." Die Quelle bei Adertshausen wird im September vom Wasserwirtschaftsamt Weiden gefasst. Marktgemeinderat Sebastian Schärl, hatte den Vorschlag für eine Fassung vorgetragen.Die FFW Hohenburg bekommt ein neues Mehrzweckfahrzeug. Dessen Weihe ist am Samstag, 17. Juni, in Verbindung mit dem jährlichen Spanferkelessen beim Feuerwehrhaus. Der Bürgermeister berichtete ferner aus einer Zusammenkunft der Naturparkgemeinden: Demnach wurden drei weitere Standorte für das Naturparkzentrum besichtigt. Hohenburg hatte ein ausgearbeitetes Konzept für einen Standort des Naturparkhauses am Marktplatz eingereicht. Von der Gemeinde Ursensollen erhielten jetzt die Hohenburger die Information, dass dort die zentrale Lage um das Waldhaus favorisiert werde.Mehrfach stand der Treppenaufgang zur Allersburger Kirche schon auf der Tagesordnung. Die Mauer werde derzeit durch den Eigentümer saniert. Die Treppe selbst werde aber zurückgebaut, so Junkes.Als erfreulich bezeichnete es der Bürgermeister, dass seitens der KSK- und Tellschützen 1000 Euro zur Sanierung des Kriegerdenkmals gespendet wurden. Für den DSL-Ausbau ist der Breitband-Förderantrag eingegangen. In den nächsten Wochen werden die Naturparkgemeinden den Ausführungsvertrag unterzeichnen können, so die Information an den Rat. Weggefallen sei in Hohenburg der Paketshop. Derzeit gelte die Suche einem Alternativstandort.

(bö) Geringfügige Änderungen hat der Marktgemeinderat für das Baugebiet Schleicherberg-Süd beschlossen. Dort werden einige Parzellen zusammengelegt, wie sie tatsächlich bebaut sind. Eine kleine Abweichung gibt es im Bereich der Straßenführung für einen Grünstreifen. Weggefallen ist die Erschließungsstraße zur Parzelle 28 (Gerhard Schlosser), da dieses Anwesen zwischenzeitlich durch eine privat ausgebaute Anbindung an die Ortsstraße Stichweg als erschlossen angesehen wird. Dadurch ergibt sich eine Änderung der Parzellengrößen, hieß es in der Sitzung. Baugrenzen ändern sich in diesem Geltungsbereich nicht.

Keine Verpflichtung

Innerhalb des Elektromobilitätskonzepts des Landkreises ging es um Plätze für die Errichtung von Ladesäulen für Elektromobile. Wie Marktgemeinderat Josef Weigert vorschlug, soll Allersburg auf jeden Fall Standort einer solchen Stromtankstelle werden. Alternativ wurde ein Standort in Adertshausen diskutiert. Marktgemeinderat Josef Gmach wollte noch wissen, ob man mit einer Standortanmeldung schon eine Verpflichtung eingeht. Dies verneinte Bürgermeister Florian Junkes. Der Marktgemeinderat beschloss dazu, die Standorte Allersburg beim Pumpwerk und in Mendorferbuch bei der Kirche anzumelden.Genehmigt wurde das Baugesuch von Stephan Götz zum Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Ransbach sowie die Voranfrage von Mario Schutzbier zur Errichtung eines Pferdeunterstandes in der Gemarkung Adertshausen. Zustimmung gab es auch für zwei kleiner Vorhaben in Mendorferbuch.