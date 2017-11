Politik Hohenburg

baut Schulden ab und investiert. In einem Punkt sieht sich die Übungsplatz-Randgemeinde aber benachteiligt.

Sätze angehoben

Petition stagniert

Die Bürgerversammlungen in Mendorferbuch, Allersburg und in Hohenburg erwiesen sich in den zurückliegenden Tagen als aufschlussreiche Informationsplattformen. Wie Bürgermeister Florian Junkes darlegte, wurden im ausklingenden Jahr bisher neun Marktgemeinderatssitzungen mit 164 Tagesordnungspunkten, 110 Bekanntmachungen und 40 Anfragen abgearbeitet. Auf einer Klausurtagung habe sich das Gremium zudem einen "Bewegungsrahmen" abgesteckt.Als sehr erfreulich beschrieb Junkes den Umstand, dass im vergangenen Jahr ein Darlehen in Höhe von 455 000 Euro vorzeitig habe zurückbezahlt werden können. Auch die Verlängerung der sogenannten U 3-Förderung (für Kinderbetreuungseinrichtungen) habe die Gemeinde konstruktiv aufgegriffen, um in beide Kindergärten zu investieren. Auf die Installation einer Feuerwehrsirene in Egelsheim müssten die Bürger hingegen noch etwas warten, betonte der Bürgermeister. Weiter ging er auf Investitionen in den Fuhrpark des Bauhofes sowie der Feuerwehren ein. Die Bestellung für Mendorferbuch sei beschlossene Sache. Auch in anderen Bereichen habe es Bewegung gegeben. So koordiniert Klaudia Neißl (Hohenburg) die Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde, Vinzenz Praller (Ransbach) ist der neue Feldgeschworenen-Obmann und sein Stellvertreter Gerhard Schießl (Allertshofen). Zudem hat die Gemeinde zwei Mitarbeiter auf der Basis der sozialen Teilhabe bis Ende 2018 befristet eingestellt.Derweil, so Junkes, arbeite der Marktrat weiter an der Konsolidierung der Finanzen und habe deshalb die Grundsteuer auf 350 und die Gewerbesteuer auf 365 von Hundert angehoben. Nach der Einführung einer neuen Buslinie zur besseren Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr seien neue Haltestellen und Wendeplätze nötig gewesen. "Wer gerne spazieren geht, für den wurden zwei neue Rundwanderwege rund um Hohenburg unter der Federführung von Wolfgang Preibisch ausgeschildert", unterstrich der Bürgermeister gleichermaßen. Eine "spezielle Ehrung" sei letztendlich allen Hohenburgern für vorbildliche Leistungen und langjähriges, nachhaltiges, ehrenamtliches Engagement im Umweltbereich zuteil geworden. Es geht um die Große Hufeisennase. Für diese streng geschützte, weil recht seltene Fledermausart gibt es das Hohenburger Fledermaushaus. Landesumweltministerin Ulrike Scharf bedachte die Gemeinde deshalb mit dem Grünen Engel. Für einige Aufregung sorgten in den vergangenen Sommermonaten die Drohnenflüge der US-Militärs im Bereich von Hohenburg. Inzwischen, so der Bürgermeister, habe ihm das Militär zugesichert, künftig entsprechende Drohnenflüge in Randbereichen, so weit möglich, zu unterlassen.In Sachen Übungsplatz hat die Gemeinde schon länger eine Petition zu einer ihrer Ansicht nach gerechteren Verteilung von Ausgleichmitteln wegen besonderer Belastungen laufen. Laut Junkes drehe sich das Thema derzeit im Kreis. "Es ist ein Hin und Her, wer letztendlich zuständig ist." Sebastian Schärl ergänzte, Land und Bund würden sich den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben. Als Maßstab von mehr Gerechtigkeit bei der Entschädigung würde Hohenburg gerne die Länge der Gemeindegebiet berührenden Übungsplatzgrenze heranziehen.