Politik Hohenburg

29.04.2018

Der Haushalt des Marktes Hohenburg für 2018 ist unter Dach und Fach. Der Marktgemeinderat bringt das umfangreiche Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5 274 150 Euro einstimmig auf den Weg. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 3 127 850 Euro, auf den Vermögensetat 2 146 500 Euro.

Schlussabrechnung kommt

Weiterer Rückgang

Gebäude 10 und 21

Mit Höchstförderung

Eckdaten des Hohenburger Haushaltes für 2018 (alle Zahlen in Euro) Einnahmen







Einkommensteueranteil 780 000



Finanzzuweisung 90 000



Schlüsselzuweisung 685 000



Grundsteuer 154 000



Gewerbesteuer 300 000



Straßenunterhalt 77 400



Ausgaben







Kreisumlage 680 000



Zuführung Vermögenshaushalt 445 100



Schulumlage Ursensollen 38 500



Personalkonsten 769 550



Zinsen 46 000



Tilgung 159 000



Investitionsprogramm 2018



Ausstattung Verwaltung 50 000



Ausstattung Wehren 272 000



Sanierung Straßen 300 000



Brückenbau Allersburg 400 000



Sanierung FFW-Haus Mendorferbuch 30 000



Städtebauliche Untersuchungen Marktplatz 27 000



Abriss Haus Marktplatz 2 80 000



Bebauungsplan Wochenendgebiet Mendorferbuch 50 000



Bauhof, Maschinen, Geräte 50 000



Festplatz Lauterachpromenade 52 000



Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 1 996 866 Pro-Kopf-Verschuldung 1274



Einwohner 1568 (bö)

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben bei 365 Prozent. Als besonders erfreulich bezeichneten es Bürgermeister Florian Junkes und Kämmerer Theo Fochtner, dass für 2018 keine Kreditmittel nötig sind.Der relativ hohe Überschuss der Jahresrechnung 2017 in Höhe von 913 000 Euro beruht darauf, dass im vergangenen Jahr verschiedene geplante Investitionen, wie der Brückenbau in Allersburg und Malsbach sowie die Breitbanderschließung auf das Jahr 2018 verlagert worden waren. Die Schlussabrechnung der Felssicherung in Allersburg steht ebenfalls noch an.Die Zuführung zum Vermögenshaushalt für heuer wurde in der Sitzung mit 445 000 Euro genannt, sie erreicht damit die gesetzlich geforderte Mindestzuführung. Sollten die 2018 geplanten Investitionen vollständig umgesetzt werden, wird der in den Haushalt eingestellte Jahresrechnungsüberschuss aus 2017 voraussichtlich bis Ende 2018 aufgebraucht sein.Der Schuldenstand wurde seit 2016 dank außerplanmäßiger Tilgungen in Höhe von 885 000 auf 2 155 866 Euro zurückgefahren. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1375 Euro. Zum Jahresende 2018 rechnet man in Hohenburg mit einem weiteren Rückgang auf dann 1274 Euro pro Kopf.Heuer und auch in den Folgejahren sind der Ausbau des Breitbandnetzes, Straßen- und Brückensanierungen, die Erstellung eines Wasserleitungs- und Kanalkatasters sowie städtebauliche Sanierungs-Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Denkmalkonzeptes im Finanz- und Investitionsplan enthalten. Umgestellt werden EDV und Telefonanlage in der Verwaltung. Dafür hat man 50 000 Euro eingeplant. Für 2018 ist der Ankauf eines Mehrzwecklöschfahrzeuges (MLF) für die Feuerwehr Mendorferbuch mit Atemschutz vorgesehen. Weitere Ausgaben sind für die Erweiterung des Gerätehauses Mendorferbuch in Höhe von 30 000 Euro eingeplant. Der Neubau des Feuerwehrhauses in Ransbach ist mit einem geschätzten Kostenvolumen von 300 000 Euro für 2019 vorgesehen. Für den Bau eines Festplatzes und eines Bewegungsparcours an der Uferpromenade bei der Kunstwanderstation wurde bereits mit Erdarbeiten begonnen. Gut 50 000 Euro investiert der Markt in diese Infrastrukturverbesserung.Thema der nächsten Jahre werden auch die Marktplatzsanierung mit städtebaulichen Einzelmaßnahmen innerhalb des kommunalen Denkmalkonzeptes mit der Sanierung der Gebäude Marktplatz 10 und 21 bleiben, da konkrete Aussagen zur Beteiligung und Nutzung durch die Kirchenverwaltung und der Finanzierungsmöglichkeiten durch das Landesamt für Denkmalpflege bisher noch nicht vorliegen.Für das gemeindeeigene Gebäude Marktplatz 7 stellte das Denkmalamt eine Abbruchgenehmigung in Verbindung mit einem Neubau in Aussicht. Ein konkreter Interessent ist aber bisher noch nicht gefunden. Für den Bauhof stehen heuer Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Wert von 50 000 Euro an. Die Brücken in Allersburg und Malsbach werden saniert. Dazu kommen noch umfangreiche Sanierungen an Gemeindeverbindungsstraßen.Der Breitbandausbau ist im Haushaltsplan 2018 mit 1 560 000 Euro angesetzt. Da können die Hohenburger aber mit einer Höchstförderung von 90 Prozent (1 378 000 Euro) rechnen. Der Haushalt des Marktes Hohenburg für 2018 und die Ansätze in den folgenden Finanzplanungsjahren sind vor allem auf die Erfüllung der notwendigen Aufgaben und einen weiteren Schuldenabbau mit Haushaltskonsolidierung abgestellt. Damit folgt der Marktgemeinderat den Vorgaben der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle beim Landratsamt auf Zurückstellung von freiwilligen Leistungen und beschränkt sich hauptsächlich auf die Durchführung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben zur Daseinsvorsorge der Bürger.