Politik Hohenburg

03.01.2018

Er fand es zwar "leichter, den Blick über das vergangene Jahr schweifen zu lassen", als in die Zukunft zu schauen. Doch Hohenburgs Bürgermeister Florian Junkes befasste sich beim Neujahrsempfang seiner Gemeinde auch ausführlich mit Plänen und Vorhaben für 2018 und baute so Brücken. Im wahrsten Sinn des Wortes.

"Ich sage mal, die Sicherung der Brücke in Malsbach sollte zeitnah erledigt werden", kündigte er im gut besuchten Musikstadl der Trachtenkapelle Hohenburg an. Geht es wie geplant, dann kann nach seinen Worten auch im benachbarten Allersburg eine weitere Brückeneinweihung über den Hausnerbach stattfinden. Ebenso in Hohenburg, wo das Staatliche Bauamt die obere Marktbrücke komplett ersetzen will. Nach Aussage der Behörde solle die Bauzeit von April bis Dezember dauern. Ferner ist laut Junkes für heuer die Installation eines Wlan-Hotspots vorm Rathaus fest eingeplant und das Thema Breitbandausbau werde in einem ersten Bauabschnitt ebenso angepackt, so dass schnelles Internet in den meisten Teilen der Gemeinde ab Frühjahr 2019 verfügbar sei. In einem weiteren Schritt würden Glasfaserleitungen bis zu den Grundstücken, vor allem in den Außenbereichen, verlegt. "Hier steht die Fertigstellung für 2020 an", so Junkes, der ferner die Sanierung und den Ausbau weiterer Verbindungsstraßen ankündigte. Bereits am 18. Januar wird sich nach seiner Auskunft der Gemeinderat bei einer Klausurtagung damit befassen und einen Zeitplan aufstellen. "Thema wird bei dieser Zusammenkunft auch der Feuerwehrgerätehausneubau in Ransbach und die -erweiterung in Mendorferbuch sein", skizzierte der Rathauschef.Für die Felssicherung in Allersburg wurden nach seiner Schilderung für einen zweiten Bauabschnitt die Leistungsverzeichnisse versandt. "Da hoffen wir, schon Ende Januar den Auftrag vergeben zu können." Und weiter: "Auch dazu wurden den Hohenburgern vom Freistaat wieder Bedarfszuweisungen zugesagt, damit uns der Felsen nicht auf die Füße fällt." Der Rathauschef sprach insgesamt von einem "Jahr der Investitionen und Entscheidungen".Umgesetzt wurde nach seiner Zusammenfassung 2017 die Umrüstung der Straßenlampen im gesamten Gemeindegebiet auf LED-Technik. "Da werden wir künftig nur noch etwa ein Fünftel unseres bisherigen Energiebedarfs haben". Zur Petition um einen gerechten Ausgleich der Truppenübungsplatzlasten liege der Schriftsatz derzeit erneut in Berlin zur inhaltlichen Prüfung vor, nachdem der Landtag sich nicht als kompetenter Ansprechpartner gesehen hatte. "Das ist für uns die große Frage, wie dies nach dem vielen Hin und Her ausgehen wird", schenkte Junkes reinen Wein ein. Vom Freistaat haben die Hohenburger wie schon 2016 eine Stabilisierungshilfe über 400 000 Euro erhalten. "Dadurch erlangt unsere Kommune finanziell größeren Handlungsspielraum", freute sich der Bürgermeister. So war es nach seinen Worten möglich, die Verschuldung zum 31.12. auf 2,15 Millionen Euro zu senken (Ende 2013 waren es noch knapp 4 Millionen Euro gewesen). Die Pro-Kopf-Verschuldung fiel so von 2450 auf 1350 Euro."Dass unser Heimatort wieder ein Stück vorwärtsgekommen ist, dafür danke ich allen Helfern, die teils auch aus der zweiten Reihe heraus ihren Beitrag für einen schönen, lebens- und liebenswerten Heimatort leisten", lobte Junkes. Musikalisch gestaltet wurde der Empfang am Neujahrstag vom Bläserquintett der Trachtenkapelle Hohenburg unter der Regie von Michael Schäfer. (Im Blickpunkt)