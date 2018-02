Politik Hohenburg

18.02.2018

13

0 18.02.201813

Es ist zu eng geworden im Gerätehaus der Feuerwehr in Mendorferbuch. Aber Besserung ist in Sicht: Der Marktgemeinderat in Hohenburg hat dem Wunsch der FFW Mendorferbuch-Egelsheim zugestimmt, das Feuerwehrhaus zu erweitern.

Die Baukosten werden auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Bis zur nächsten Ratssitzung soll die Planung vorgelegt werden. Aus dem Bericht der Gesellschafterversammlung der Solarpark Hohenburg GmbH informierte Geschäftsführer Theo Fochtner. Nach dem Jahresabschluss 2016 sind im Berichtsjahr 1 118 409 Kilowattstunden Strom erzeugt worden. Die Umsatzerlöse betrugen knapp 482 000 Euro. 268 421 Euro wurden zur Schuldentilgung verwendet, 93 197 Euro als Zinsen bezahlt.Das zum Bau der Photovoltaik-Anlage im Hohenburger Gewerbepark beanspruchte Darlehen in Höhe von 5,1 Millionen Euro hat sich aufgrund der planmäßigen Tilgung zum 31. Dezember 2016 auf 2,4 Millionen Euro verringert. Der Aufsichtsrat der Solarpark Hohenburg hatte erstmals eine Ausschüttung an den alleinigen Gesellschafter, den Markt Hohenburg, beschlossen - eine Auszahlung von 50 000 Euro.Mit der Erstellung eines kommunalen Denkmalschutzkonzepts für das Marktplatzensemble zum Preis von 13 000 Euro beauftragten die Räte Architektin Petra Hofmann. Die Burgruine Hohenburg ist ebenfalls in diesem Konzept enthalten. Eine Kostenübernahme der städtebaulichen Denkmalpflege ist zugesagt, die Förderanträge sind gestellt.

Aus dem Marktrat Die neue Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter kann sowohl bei der Gemeindeverwaltung als auch auf der Homepage des Marktes Hohenburg nachgelesen werden.



Die statische Berechnung der Massivplatte für die Brückensanierung in Malsbach liegt bei Bürgermeister Florian Junkes auf dem Schreibtisch. Zum weiteren Vorgehen hat der Marktgemeinderat den Bau einer Notumgehung und die Brückenreparatur mit beschränkter Ausschreibung beschlossen. Die Leistungsverzeichnisse werden vom Ingenieurbüro Seuß aus Amberg erstellt.



Für das abgelaufene Jahr 2017 bekommt der Markt Hohenburg vom Freistaat Bayern wiederum eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 400 000 Euro. Dieses Geld dient dazu, den dringenden investiven Bedarf im Haushaltsjahr 2018 abzudecken. Wie Bürgermeister Florian Junkes informierte, ist die Stabilisierungshilfe mit Auflagen verbunden und kann nur zur Haushaltskonsolidierung und zum Schuldenabbau verwendet werden. (bö)

Der Hohenburger Marktgemeinderat hat beschlossen, einige Grundstücke als neue Flora-Fauna-Habitat-/(FFH-)Flächen auszuweisen - als Abgrenzung des FFH-Gebietes. Der Betreuer des Hohenburger Fledermausprojektes, Rudolf Leitl, hatte die Sachlage vorgetragen. Nun soll geprüft werden, inwieweit die eingebrachten Flächen (insgesamt 1,5 Hektar) bei künftigen Projekten des Marktes als Ausgleichsmaßnahme angerechnet werden. Leitl betonte auch, dass für den Markt Hohenburg keine Nachteile entstehen: "Eher Vorteile, da das Life-Projekt die nächsten Jahre weitergeführt werden kann."Abgeschlossen werden konnte die Quellfassung an der Lauterach bei Adertshausen. Eine Informationstafel soll dort aufgestellt werden.Wie in der Ratssitzung zu hören war, wurde der schon seit Jahren leerstehende Pfleghof in Hohenburg ebenso versteigert wie das ehemalige Schulhaus in Ransbach.Die Gewährleistungsabnahme für den Kanalbau in Ransbach habe nur geringfügige Beanstandungen ergeben, berichtete Bürgermeister Florian Junkes. (bö)